Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Отдел писем
-
0
ярмарка, Слуцк

В субботу, 17 декабря, в Слуцкой гимназии №2 прошла благотворительная ярмарка. Собранные средства предназначены для нуждающихся детей.

Случчанка Катя Смирнова так рассказала о своих впечатлениях: «Ярмарка прошла в праздничной атмосфере. Дети были красиво одеты, выступали, играла рождественская музыка. Красиво оформили фотозону. Разнообразие вкусностей просто поражало».

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото
Фото: Катя Смирнова
Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото
Посетители ярмарки покупали вот такие купоны, а потом на них приобретали сладости или поделки у школьников.

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Реклама

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото
Посетителей было много

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото
Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Как и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. ФотоКак и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. ФотоКак и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. ФотоКак и что продавали школьники на благотворительной ярмарке в Слуцке. Фото

Если вы хотите рассказать о событии — пишите и звоните, а мы расскажем всем!

Свежие новости, истории из региона получите на дом при подписке на газету всего за 5,87 руб. в месяц!