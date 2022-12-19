В субботу, 17 декабря, в Слуцкой гимназии №2 прошла благотворительная ярмарка. Собранные средства предназначены для нуждающихся детей.

Случчанка Катя Смирнова так рассказала о своих впечатлениях: «Ярмарка прошла в праздничной атмосфере. Дети были красиво одеты, выступали, играла рождественская музыка. Красиво оформили фотозону. Разнообразие вкусностей просто поражало».

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