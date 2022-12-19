Праздничное шоу для хорошего настроения
В пятницу, 23 декабря, Слуцкий городской Дом культуры приглашает на шоу-программу «К нам стучится Новый год».
- Начало в 18.30.
- Цена билета – 15 рублей.
- Справки по телефону: 5 73 26.
Детям откроется тайна
В субботу, 24 декабря, слуцких ребят ждут на праздничное театрализованное представление «Тайна новогоднего леса».
- Начало в 12 часов (Слуцкий ГДК).
- Цена билета – 10 рублей.
- Справки по телефону: 5 73 26.
На сцене выступит «Флик-Фляк»
В пятницу, 30 декабря, студия танца «Флик-Фляк» приглашает на хореографическую программу «Письмо новогодних желаний».
- Начало в 18 часов.
- Цена билета – 12 рублей.
- Место встречи: Слуцкий ГДК.
В Солигорске расскажут «Новогоднюю историю о сказочной книге»
Во Дворце культуры г. Солигорска в театральном зале вас ждут настоящие чудеса!
Сказочные герои ждут вас:
- 23 декабря в 18.00;
- 24 декабря в 11.00, 13.00;
- 25 декабря в 11.00, 14.00, 16.00;
- 28 декабря в 18.00.
- Цена билета — 7 рублей.
…и покажут представление у ёлки
«Новогоднее путешествие синего трактора» — это новогоднее представление для детей в ДК г. Солигорска.
- 24 декабря в 10.00;
- 25 декабря в 17.00;
- 28 декабря в 18.00.
- Вход — 6 рублей.
Справки по тел.: 23 67 05 (касса).