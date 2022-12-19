Праздничное шоу для хорошего настроения

В пятницу, 23 декабря, Слуцкий городской Дом культуры приглашает на шоу-программу «К нам стучится Новый год».

Начало в 18.30.

Цена билета – 15 рублей.

Справки по телефону: 5 73 26.

Детям откроется тайна

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В субботу, 24 декабря, слуцких ребят ждут на праздничное театрализованное представление «Тайна новогоднего леса».

Начало в 12 часов (Слуцкий ГДК).

Цена билета – 10 рублей.

Справки по телефону: 5 73 26.

На сцене выступит «Флик-Фляк»

В пятницу, 30 декабря, студия танца «Флик-Фляк» приглашает на хореографическую программу «Письмо новогодних желаний».

Начало в 18 часов.

Цена билета – 12 рублей.

Место встречи: Слуцкий ГДК.

В Солигорске расскажут «Новогоднюю историю о сказочной книге»

Во Дворце культуры г. Солигорска в театральном зале вас ждут настоящие чудеса!

Сказочные герои ждут вас:

23 декабря в 18.00;

24 декабря в 11.00, 13.00;

25 декабря в 11.00, 14.00, 16.00;

28 декабря в 18.00.

Цена билета — 7 рублей.

…и покажут представление у ёлки

«Новогоднее путешествие синего трактора» — это новогоднее представление для детей в ДК г. Солигорска.

24 декабря в 10.00;

25 декабря в 17.00;

28 декабря в 18.00.

Вход — 6 рублей.

Справки по тел.: 23 67 05 (касса).