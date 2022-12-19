Праздничное шоу для хорошего настроения

В Слуцке начинается сезон новогодних представлений

В пятницу, 23 декабря, Слуцкий городской Дом культуры приглашает на шоу-программу «К нам стучится Новый год».

  • Начало в 18.30.
  • Цена билета – 15 рублей.
  • Справки по телефону: 5 73 26.

Детям откроется тайна

В Слуцке начинается сезон новогодних представлений

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В субботу, 24 декабря, слуцких ребят ждут на праздничное театрализованное представление «Тайна новогоднего леса».

  • Начало в 12 часов (Слуцкий ГДК).
  • Цена билета – 10 рублей.
  • Справки по телефону: 5 73 26.

На сцене выступит «Флик-Фляк»

В пятницу, 30 декабря, студия танца «Флик-Фляк» приглашает на хореографическую программу «Письмо новогодних желаний».

  • Начало в 18 часов.
  • Цена билета – 12 рублей.
  • Место встречи: Слуцкий ГДК.

В Солигорске расскажут «Новогоднюю историю о сказочной книге»

В Слуцке начинается сезон новогодних представлений

Во Дворце культуры г. Солигорска в театральном зале вас ждут настоящие чудеса!

Сказочные герои ждут вас:

  • 23 декабря в 18.00;
  • 24 декабря в 11.00, 13.00;
  • 25 декабря в 11.00, 14.00, 16.00;
  • 28 декабря в 18.00.
  • Цена билета — 7 рублей.

…и покажут представление у ёлки

В Слуцке начинается сезон новогодних представлений

«Новогоднее путешествие синего трактора» — это новогоднее представление для детей в ДК г. Солигорска.

  • 24 декабря в 10.00;
  • 25 декабря в 17.00;
  • 28 декабря в 18.00.
  • Вход — 6 рублей.

Справки по тел.: 23 67 05 (касса).