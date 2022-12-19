На днях жители Слуцкого района завоевали несколько призовых мест в разных соревнованиях.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Слуцка | СлуцкТimes», на базе СК «Дельфин» прошёл открытый турнир по художественной гимнастике. Вот его победители и призёры.
- Возрастная категория 2005-2006 годов рождения: Буклей Алина, Бартошик Алеся.
- Возрастная категория 2007-2008 годов рождения: Русакович Регина, Трухан Ульяна, Цвирко Анастасия.
- Возрастная категория 2009-2010 годов рождения: Парнышкова Карина, Стаич Дарья, Варашкевич Виктория.
- Возрастная категория 2011 года рождения: Дробеня Мария, Ельницкая Александра, Ноздрина Светлана.
- Возрастная категория 2012 года рождения: Миронова Анастасия, Фёдорова Ольга, Лобан Ксения.
- Возрастная категория 2013 года рождения: Никифорова Апполинария, Ефремова Василиса, Жданович Яна.
Областные соревнования по спортивному скалолазанию прошли в Марьиной Горке. Команда Слуцкого района заняла 3-е место.
Коллектив детского сада №4 Слуцка победил в республиканском конкурсе «Информатика без розетки» в номинации «Творческая мастерская». Детсад получил в качестве приза ноутбук.
На XIV областном турнире юных физиков команда средней школы №11 под руководством учителя физики Дмитрия Чернова завоевала диплом 2-й степени.