По информации «Кур’ера», шествие Дедов Морозов и других сказочных персонажей в Слуцке пройдёт в субботу, 24 декабря. Начало праздника в 15.00. В Солигорске аналогичное мероприятие запланировано в этот же день.

Напомним, что также в субботу в Слуцком городском парке культуры и отдыха по адресу улица Виленская, 10 будет региональная рождественская ярмарка.

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