В Слуцке в субботу, 17 декабря, при поддержке «Кур’ера» прошла встреча с налоговым консультантом Еленой Авчинниковой. На мероприятие пришли ИП, бизнесмены-физлица и главные бухгалтеры организаций — не только слуцкие, но и из Солигорска.

Встреча получилась в формате диалога. Елена рассказала о грядущих изменениях в Налоговом кодексе, которые принесёт 2023 год, и о том, как можно к ним приспособиться. Вот некоторые вещи, о которых шёл разговор.

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Про новую налоговую реальность

Общее положение — налоговая нагрузка вырастет, и с этим никто не спорит.

Для физлиц (ремесленников и самозанятых)

Самозанятые с нового года должны будут выбрать из двух типов налогообложения: единый налог или налог на профессиональный доход. Единый налог при этом вырастет. Если у вас большой доход, то единый налог всё равно выгоднее. А если доход небольшой, то выгоднее платить процент. Те, кто выберет налог на профдоход, должны будут установить специальное приложение на телефон, где отражается выручка.

Ремесленники будут платить ремесленный сбор ежемесячно — по 6 рублей. Они также могут перейти на налог на профдоход добровольно с 1 января 2023 года. А с 1 июля 2023 года всех ремесленников могут перевести на налог, если местные власти не решат оставить их на ремесленном сборе.

Для ИП

Не в лучшем положении оказываются те, кто работает по найму, а подрабатывает в качестве ИП (при этом перейти из ИП в физлица не позволяет вид деятельности). Они будут платить, кроме налога, обязательный взнос в ФСЗН. Но две пенсии им никто потом не начислит.

По словам Елены, любые изменения вызывают негативную реакцию, так устроен наш мозг. Но цель в этой ситуации — оптимизация и поиск вариантов. Консультант привела пример: одна из её подписчиц перешла с «упрощёнки» на подоходный налог и платит в 2 раза меньше, потому что у неё много расходов.

У тех ИП, кто был на едином налоге, есть возможность перейти на подоходный. Хотя он тоже вырастет, но если небольшой доход и много расходов, то это выгоднее. Включать в расходы можно очень многое: аренда, з/п работников, топливо, амортизация и износ машины и оборудования. Также некоторым людям положены налоговые вычеты на детей и имущественные вычеты. Это всё нужно использовать.

Ещё один способ оптимизации — быть одновременно ИП и ремесленником, если позволяет вид деятельности. Например, с физлицами работать как ремесленник, а с юрлицами — как ИП.

Отзыв о встрече

Мария Пашкова: «Я недавно проходила курсы у Елены с Татьяной, осталась очень довольна. А когда услышала, что Елена приезжает в Слуцк, даже не задумывалась. Елена — очень интересный и грамотный человек. Спасибо вам за организацию встречи. Ждём её в гости ещё раз. Такого рода встречи, на мой взгляд, очень интересные и полезные».