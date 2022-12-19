В Слуцке в субботу, 17 декабря, при поддержке «Кур’ера» прошла встреча с налоговым консультантом Еленой Авчинниковой. На мероприятие пришли ИП, бизнесмены-физлица и главные бухгалтеры организаций — не только слуцкие, но и из Солигорска.

Встреча получилась в формате диалога. Елена рассказала о грядущих изменениях в Налоговом кодексе, которые принесёт 2023 год, и о том, как можно к ним приспособиться. Вот некоторые вещи, о которых шёл разговор.

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Про новую налоговую реальность

Общее положение — налоговая нагрузка вырастет, и с этим никто не спорит.

Для физлиц (ремесленников и самозанятых)

налоги в 2023 году, налоговый консультант, Слуцк
Фото: Олеся Белая

Самозанятые с нового года должны будут выбрать из двух типов налогообложения: единый налог или налог на профессиональный доход. Единый налог при этом вырастет. Если у вас большой доход, то единый налог всё равно выгоднее. А если доход небольшой, то выгоднее платить процент. Те, кто выберет налог на профдоход, должны будут установить специальное приложение на телефон, где отражается выручка.

Налоговый консультант, налоги, Слуцк

Ремесленники будут платить ремесленный сбор ежемесячно — по 6 рублей. Они также могут перейти на налог на профдоход добровольно с 1 января 2023 года. А с 1 июля 2023 года всех ремесленников могут перевести на налог, если местные власти не решат оставить их на ремесленном сборе.

Для ИП

Не в лучшем положении оказываются те, кто работает по найму, а подрабатывает в качестве ИП (при этом перейти из ИП в физлица не позволяет вид деятельности). Они будут платить, кроме налога, обязательный взнос в ФСЗН. Но две пенсии им никто потом не начислит.

налоги, Слуцк
Фотографии: Олеся Белая

По словам Елены, любые изменения вызывают негативную реакцию, так устроен наш мозг. Но цель в этой ситуации — оптимизация и поиск вариантов. Консультант привела пример: одна из её подписчиц перешла с «упрощёнки» на подоходный налог и платит в 2 раза меньше, потому что у неё много расходов.

У тех ИП, кто был на едином налоге, есть возможность перейти на подоходный. Хотя он тоже вырастет, но если небольшой доход и много расходов, то это выгоднее. Включать в расходы можно очень многое: аренда, з/п работников, топливо, амортизация и износ машины и оборудования. Также некоторым людям положены налоговые вычеты на детей и имущественные вычеты. Это всё нужно использовать.

Налоги, консультация, Слуцк

Ещё один способ оптимизации — быть одновременно ИП и ремесленником, если позволяет вид деятельности. Например, с физлицами работать как ремесленник, а с юрлицами — как ИП.

Отзыв о встрече

Мария Пашкова: «Я недавно проходила курсы у Елены с Татьяной, осталась очень довольна. А когда услышала, что Елена приезжает в Слуцк, даже не задумывалась. Елена — очень интересный и грамотный человек. Спасибо вам за организацию встречи. Ждём её в гости ещё раз. Такого рода встречи, на мой взгляд, очень интересные и полезные».

налоговый консультант, налоги, Слуцк

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налоги, консультация, Слуцк

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налоги, консультация, Слуцк