Какие темы привлекают слуцких художников

В Слуцкой центральной библиотеке открылась выставка местного сообщества художников «Вольный формат», приуроченная 70-летию выставочной деятельности.

О том, как прошло открытие, рассказал случчанин Александр Шелехов:

«В фойе посетителей встретила живая музыка саксофониста, она придала возвышенное настроение всем, кто пришёл на творческий показ.

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Нам представили самобытных художников, у каждого из которых свой стиль и видение окружающего мира.

О трёх картинах Игоря Климова, умершего в прошлом году, рассказал Игорь Титковский.

Яркие, сочные образы представила Гунефа Матюшенкова.

Трогательно поведала о картинах, посвящённых рождению своих детей, Екатерина Павленко.

Художник-оформитель при Слуцком ДК Олег Шепель показал свои произведения маслом на полотне, а также работы из дерева и камня.

Картины Сергея Соломатина притягивают космическим звучанием.

Игорь Титковский, которого знают как разностороннюю творческую личность, выставил жизненно-философские рисунки в карандаше.

На последнем снимке показана работа нашего земляка Александра Адонина, живущего за пределами страны, с ностальгическим смыслом «Исповедь».

Передать с помощью фотоаппарата ощущения, которые возникают при созерцании картин, богатство фантазии и душевное содержание, — невозможно. Лучше посетить выставку и получить настоящее эстетическое удовольствие!»

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