На исходе года «Кур’ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе жители региона на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.



Оказалось, что, в сравнении с прошлым годом, наше благосостояние слегка улучшилось, и мы можем позволить себе накрошить на 9 салатниц больше, чем на исходе 2021 года.

Как мы считали стоимость салата

За основу взяли салатницу, в которой около 1 килограмма салата «Оливье» (4 порции). Использовали базовый рецепт. В качестве мясной составляющей — колбаса варёная «Докторская». В бюджет салата заложили ингредиенты из магазина.

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Для приготовления салатницы «Оливье» понадобилось:

картофель, 200 г — 20 копеек;

колбаса варёная в/с, 200 г — 2 рубля;

огурцы, 2 шт. — 49 копеек;

горошек, 200 г — 1,5 рубля;

майонез, 100 г — 80 копеек;

яйца, 2 шт. — 70 копеек.

Получается, что наша салатница «Оливье» на 4 порции сейчас стоит 5,69 рубля. Остаётся сопоставить эту сумму с нашими доходами.

255 салатниц у случчан. У кого больше?

По данным Белстата, в Слуцком районе средняя номинальная зарплата за октябрь составила 1454,6 руб­ля. Делим эту сумму на стоимость салатницы и получаем 255 салатниц «Оливье». Это на 9 салатниц больше, чем в прошлом году.

Жители Копыльского и Стародорожского районов на свои средние зарплаты могут позволить себе чуть меньше — 242 и 240 салатниц соответственно.

А вот любанчане даже больше, чем жители Случчины, — 257.

Индекс «Оливье» для жителей Солигорского района, наоборот, уменьшился. Если в прошлом году на свою среднюю зарплату от Белстата они могли себе позволить 373 салатницы, то в этом году — 339.

Важно понимать, что номинальная начисленная средняя зарплата — это не совсем то, что человек получает на руки. Из этой суммы обязательно вычитается 14% — подоходный налог и платёж в ФСЗН. Да и сам подход к вычислению не отражает реальный доход среднего человека.

Простой пример: если 9 из 10 работников получают 500 рублей, а один — 5 000 рублей, то средняя зарплата вырастает до 950 рублей, хотя такого заработка ни у кого из них нет.

СПРАВКА. «Кур’ер» составляет индекс «Оливье» на протяжении 17 лет (с 2004 года). Для этого используются цены на продукты, покупаемые в Слуцке.

В тему. Индекс «Оливье»: сколько салата со своей зарплаты могут позволить себе люди разных профессий в Слуцке