В мае 2022 года в деревне Василинки на улице Школьной произошёл взрыв газового баллона. Погибла женщина. Специалисты Госэнергогазнадзора Слуцка рассказали, что участились несчастные случаи при пользовании газовым оборудованием. Что делать, чтобы подобного не произошло.

В Василинках, по информации филиала ПУ «Слуцкгаз», у комбинированной индивидуальной газобаллонной установки, размещённой в веранде дома, сгорела плита. В следствие пожара произошел взрыв баллона, установленного внутри жилого дома. Повреждены несущие конструкции здания, сгорела крыша.

С начала 2022 года Слуцким МРО для предупреждения несчастных случаев и правильной эксплуатации газового оборудования проведено более 800 бесед с населением.

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«В домах наряду с природным газом широко используется и сжиженный газ. В основном это индивидуальные баллонные установки (ИБУ) со сжиженным углеводородным газом (СУГ), в состав которых входит не более двух 50-литровых баллонов.

Некоторые жители пользуются незарегистрированными ИБУ. В таком случаи у них нет гарантий безопасности, поскольку профилактическое обслуживание газового оборудования не проводится, а монтаж установки мог быть произведен с грубыми нарушениями требований строительных норм и правил», — рассказала Светлана Гринчик, Государственный инспектор по энергетическомуи газовому надзору Слуцкого МРО.

Госэнергогазнадзор напоминает о правилах безопасной эксплуатации индивидуальных баллонных установок со сжиженным углеводородным газом в 50-ти литровых баллонах.

Запрещено:

• оставлять открытыми вентили баллонов (если баллон установлен в помещении), краны, находящиеся перед газоиспользующим оборудованием и на нем, после окончания пользования;

• применять огонь для обнаружения утечки газа из газопроводов, газоиспользующего оборудования;

• подсоединять к газопроводам и оборудованию, а также к ИБУ самодельные горелки и другие приспособления;

• производить слив СУГ из баллона, наполнение и подогрев баллона;

• эксплуатировать баллон с утечками газа или признаками износа уплотнительных материалов, механическими повреждениями;

• передавать баллон с СУГ другим лицам;

• производить замену баллонов с СУГ на ИБУ без удостоверения на право самостоятельной замены баллона и соответствующей записи в техническом паспорте;

• хранить баллоны с СУГ в не подключенном к ИБУ состоянии;

• устанавливать баллоны с СУГ в жилых комнатах, помещениях без естественного освещения, на балконах и лоджиях, в цокольных и подвальных помещениях;

• использовать СУГ в баллонах для иных целей, не предусмотренных проектом (эскизом) на монтаж ИБУ.

Потребителей газа обязаны:

• содержать шкаф ИБУ (при его наличии) в исправном состоянии. При необходимости производить его ремонт и окраску, обновление надписей на его лицевой стороне «ГАЗ. ОГНЕОПАСНО», ремонт несгораемого основания, исключающего просадку шкафа.

• газовые баллоны, предназначенные для приготовления пищи, подлежат использованию только при подключении к ИБУ;

• в случае газификации объекта газопотребления природным газом, отказа от газоснабжения в пользу иного вида энергоснабжения, а также при изменении схемы монтажа ИБУ (с двухбаллонной установки на однобаллонную) зарегистрированные ИБУ подлежат ликвидации. При этом газовые баллоны необходимо сдать в газоснабжающую организацию на возмездной основе в соответствии с порядком закупки баллонов у населения;

• обеспечивать сохранность технического паспорта на ИБУ, договоров на техническое обслуживание ИБУ и газоиспользующего оборудования;

• обеспечивать своевременную покраску внутренних газопроводов, газопроводов ИБУ.

О несчастных случаях

Несчастный случай произошел в Лепельском районе Витебской области. Житель деревни не проходил обучение на право самостоятельной замены баллонов, но решил самовольно подключить газовое оборудование. В ходе чего произошла утечка газа (далее – СУГ). Подключение происходило в помещении вблизи с вытопленной печью. Опасная концентрация газовоздушной смеси привела к взрыву. Пострадали два человека, один из которых впоследствии скончался. Также разрушена стена жилого дома.

В Ушачском районе Витебской области загорелся жилой дом из-за самовольного подключения незарегистрированного газового баллона на гибкий шланг. После подключения баллона жилец решил произвести проверку герметичности соединения открытым огнем, что категорически запрещено. В результате произошел хлопок газовоздушной смеси и возгорание наружной стены жилого дома.

Про сигнализаторы газа

Также для предупреждения аварий и своевременного выявления утечек газа Слуцкая районная энергогазинспекция рекомендует гражданам, эксплуатирующим баллонные установки, устанавливать в помещениях с газовым оборудованием сигнализаторы сжиженного газа. С учетом того, что паровая фаза используемого в баллонах сжиженного газа тяжелее воздуха (имеет большую плотность), установка данных сигнализаторов осуществляется в самых низких местах на расстоянии от пола не более 25 см. Это небольшое устройство сможет оповестить звуковым и световым сигналом о появлении загазованности в помещениях, в которых оно установлено.

Помните, создание безопасных условий пользования газом в Вашем жилом доме находится в Ваших руках, а знание и строгое соблюдение мер безопасности при пользовании газовым оборудованием сохранит жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.