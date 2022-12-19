Целая цепочка добрых дел и тёплых отношений возникла после того, как случчанин Александр Шелехов рассказал на нашей странице в ВК, как он нашёл замёрзшую птицу и принёс её домой. История получила продолжение.

Синица лежала на тропинке

«На краю обледенелой тропинки заприметил синичку без движения. Сначала подумал, что она погибла. Но когда взял в руку, то увидел живые бусинки её глаз, — рассказал Александр Шелехов «Кур’еру» 14 декабря. — Пока нёс в ладони до дома, пичуга отогрелась и зашевелилась, а в прихожей и вовсе ущипнула мой палец клювиком.

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась
Фото: Александр Шелехов

И знаете, довольно ощутимо. Подумал: «Значит, всё в порядке, просто замерзала на улице». Потом она перебралась на моё плечо. Через несколько минут пташка уже летала по всем комнатам.

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Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась

В старину синицу называли «птицей счастья», поэтому был рад её присутствию в нашей квартире. Через полчаса отпустил на волю. Порхнула — поминай как звали!
Соседи по дому тоже раньше находили замерзающих пичуг, отогревали у себя и с радостью провожали на свободу. Хочется пожелать всем нам не проходить мимо страдающих от стужи птиц и подкармливать их».

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась
Синичка отогрелась и улетела. Фото: Александр Шелехов

Продолжение истории

«После опубликования моей заметки в ленте газеты «Кур’ер» о спасённой от холода синичке получил много «сердечек» от случчан. Признаюсь, они очень порадовали тем, что в нашем городе так много сердечных жителей! Пришёл душевный отклик от Жанны Валетко с предложением принять в дар кормушку для птичек. Конечно, я не отказался!

Что увидел в школе

Я отправился в СШ №9. Сразу обратил внимание, что рядом со зданием развешаны кормушки, и там живо порхали птички.
Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась
Кормушки возле СШ№9. Фото: Александр Шелехов

В школе познакомился с Жанной Александровной Валетко, учителем начальных классов. Она более двух лет назад создала клуб «Слуцкие соловушки» и ведёт интернет-страничку о его деятельности. Любителям природы советую заглянуть в этот блог. В школе есть информационный стенд «Экологический вестник».

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась

Жанна Александровна показала самую настоящую выставку кормушек, сделанных ребятами. Ну просто сказочные творения! Две изумительные поделки достались автору этих строк.

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась

Педагог представила свой класс. Искренне радовался, глядя на умные, красивые и светлые лица девочек и мальчиков. До сих пор ощущаю тепло их сердец. Спасибо клубу «Слуцкие соловушки», который объединяет школьников и способствует их творчеству».

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась

Благодарность детям и родителям

«Все кормушки размещены на пришкольной территории и в жилом микрорайоне ул. Гагарина в рамках проекта «Зёрнышки добра», — рассказала Жанна Валетко. — Члены клуба «Слуцкие соловушки» и руководитель клуба выражают огромную благодарность всем участникам: ребятам начальной школы СШ № 9 и их семьям за активное участие в конкурсе «Кормушка для пернатых».
Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась
Фото предоставлено Жанной Валетко

P.S.

Александр Шелехов: «Не успел разместить кормушку, что подарил клуб «Слуцкие соловушки», как тут же появился «разведчик». Вскоре рядом с птичьей столовой возникло оживление, а буквально через пять минут началась синичья карусель. Видать, обед пришёлся по вкусу».

Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась
Подарок школьников нашёл своё место.
Цепочка добра началась со спасения синички в Слуцке. Как она продолжилась
Первые синички на кормушке. Фото: Александр Шелехов

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