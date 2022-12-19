Целая цепочка добрых дел и тёплых отношений возникла после того, как случчанин Александр Шелехов рассказал на нашей странице в ВК, как он нашёл замёрзшую птицу и принёс её домой. История получила продолжение.

Синица лежала на тропинке

«На краю обледенелой тропинки заприметил синичку без движения. Сначала подумал, что она погибла. Но когда взял в руку, то увидел живые бусинки её глаз, — рассказал Александр Шелехов «Кур’еру» 14 декабря. — Пока нёс в ладони до дома, пичуга отогрелась и зашевелилась, а в прихожей и вовсе ущипнула мой палец клювиком.

И знаете, довольно ощутимо. Подумал: «Значит, всё в порядке, просто замерзала на улице». Потом она перебралась на моё плечо. Через несколько минут пташка уже летала по всем комнатам.

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В старину синицу называли «птицей счастья», поэтому был рад её присутствию в нашей квартире. Через полчаса отпустил на волю. Порхнула — поминай как звали!

Соседи по дому тоже раньше находили замерзающих пичуг, отогревали у себя и с радостью провожали на свободу. Хочется пожелать всем нам не проходить мимо страдающих от стужи птиц и подкармливать их».

Продолжение истории

«После опубликования моей заметки в ленте газеты «Кур’ер» о спасённой от холода синичке получил много «сердечек» от случчан. Признаюсь, они очень порадовали тем, что в нашем городе так много сердечных жителей! Пришёл душевный отклик от Жанны Валетко с предложением принять в дар кормушку для птичек. Конечно, я не отказался!

Что увидел в школе

Я отправился в СШ №9. Сразу обратил внимание, что рядом со зданием развешаны кормушки, и там живо порхали птички.

В школе познакомился с Жанной Александровной Валетко, учителем начальных классов. Она более двух лет назад создала клуб «Слуцкие соловушки» и ведёт интернет-страничку о его деятельности. Любителям природы советую заглянуть в этот блог. В школе есть информационный стенд «Экологический вестник».

Жанна Александровна показала самую настоящую выставку кормушек, сделанных ребятами. Ну просто сказочные творения! Две изумительные поделки достались автору этих строк.

Педагог представила свой класс. Искренне радовался, глядя на умные, красивые и светлые лица девочек и мальчиков. До сих пор ощущаю тепло их сердец. Спасибо клубу «Слуцкие соловушки», который объединяет школьников и способствует их творчеству».

Благодарность детям и родителям

Жанна Валетко. — Члены клуба «Слуцкие соловушки» и руководитель клуба выражают огромную благодарность всем участникам: ребятам начальной школы СШ № 9 и их семьям за активное участие в конкурсе «Кормушка для пернатых». «Все кормушки размещены на пришкольной территории и в жилом микрорайоне ул. Гагарина в рамках проекта «Зёрнышки добра», — рассказала — Члены клуба «Слуцкие соловушки» и руководитель клуба выражают огромную благодарность всем участникам: ребятам начальной школы СШ № 9 и их семьям за активное участие в конкурсе «Кормушка для пернатых».

P.S.

Александр Шелехов: «Не успел разместить кормушку, что подарил клуб «Слуцкие соловушки», как тут же появился «разведчик». Вскоре рядом с птичьей столовой возникло оживление, а буквально через пять минут началась синичья карусель. Видать, обед пришёлся по вкусу».

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