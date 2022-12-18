Журналисты вместе с биологами опубликовали целый материал на тему хождения в туалет с телефоном. Спойлер: ни одного плюса у ритуала нет.

Washington Post пишет, что в среднем человек проводит на унитазе не дольше 10 минут — это норма. Но ситуация меняется в эпоху соцсетей и ТикТока, люди берут в туалет телефоны. И учёные почти бьют тревогу (перевод и краткий пересказ «Бумеры смотрят телек»).

Длительное сидение способствует развитию геморроя. Специфичное положение тела увеличивает нагрузку на сосуды, те не выдерживают и переполняются кровью. Тогда увеличивается шанс, что геморрой окажется спутником не только рабочего чата. Мемы и бесконечная лента новостей блокируют сигналы мозга, которые помогают перемещать кал по кишечнику. Буквально: долгое залипание в экран может привести к запорам. И мемами их не вылечить.

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Другая ловушка скроллинга на унитазе: смыв распространяет бактерии, которые оседают на экране телефона. Помогает разве что антисептик, но мало кто им пользуется.

В общем, свои дела стоит делать быстро и без телефона в руках — о последствиях вы теперь знаете. На сегодня база выдана.

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