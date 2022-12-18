Финансовый менеджер Irish Rail Дермот Миллс на работе обедает, читает газеты и получает €121 тысячу в год, пишет Vice.com (перевод и краткий пересказ «Бумеры смотрят телек»). В 2014 году парень управлял долговым портфелем на сумму 8 млн евро и тогда же заметил проблемы в бухгалтерском учëте. Руководство, по его словам, играло в грязные игры.

Борец за справедливость попытался поднять красные флаги повсюду: он сделал детальный отчёт и разослал его начальству, а когда ответа не поступило — отыскал почту министра транспорта и выслал тревожное сообщение ему. Руководство компании порыва не оценило, и со временем Миллса исключили из всех рабочих конференций и остановили программу повышения квалификации.

Постепенно рабочие обязанности разоблачителя урезали почти до нуля: «Каждый день я покупаю две газеты и бутерброд. Иду в свою кабинку, включаю компьютер и смотрю рабочую почту. Если там что-то есть — отвечаю, если нет — сижу так до конца рабочего дня». Короче говоря, мужик уже много лет просто чилит на работе и не по собственной воле.

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Комиссия по трудовым отношениям хочет помочь парню, но пока не знает, как это сделать. Формально Irish Rail не нарушает права Дермота Миллса, которому надоело отдыхать на работе.