Конфликты, кризисы, неурядицы. Порой кажется, что в мире лишь одни неприятности. А в наши дни — и подавно.

Чтобы добавить щепотку позитива в серые будни, «Кур’ер» и случчанин Владимир Тишкевич запустили рубрику «Прыгоды слуцака». Мы расскажем о самых необычных местах Беларуси, где побывал наш земляк.

Свыше 60 городов синеокой, сотни деревней, памятники природы, архитектуры, истории. Никакой попсы, только реальные приключения. Сегодня мы покажем, как выглядят популярные места для отдыха на Мядельщине в отнюдь не популярное для посещения время. В пятом выпуске ловите много фото с Голубых озёр и других местных красот.

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Так уж случилось, что в силу откровенно неважного климата в нашей стране солнечных и ярких дней за весь год едва наберётся на пару месяцев. Неудивительно, почему белорусы так обожают воду и буквально тянутся к ней в летние погожие дни. Сгонять на озеро покупаться, отправиться на море в отпуск — всё это вполне понятные желания. Ну не повезло нам с климатом, ничего не поделать.

А как насчёт того, чтобы отправиться на озёра, скажем, в апреле? Когда солнечные лучи едва начинают пробиваться, а температура на столбике заставит, в лучшем случае, выйти прогуляться на полчаса. Так себе идея, правда? Но только не для нас! И «Прыгоды слуцака» отправились ранней весной по автомобильному маршруту Княгинин — курортный посёлок Нарочь — агрогородок Нарочь — Шеметово — Засвирь — Свирь — Комарово — Константиново — экотропа Голубые озёра.

Любая воскресная поездка немного настраивает на предстоящую рабочую неделю. Так или иначе, ты начинаешь ощущать приближение понедельника, поэтому многим больше нравится путешествовать по субботам.

Однако именно эта поездка на озёра заставила совершенно забыться о наступающих рабочих буднях. Тишина, вода, весна, умиротворение, красота вокруг — и ты получаешь лучшие эмоции!

Взять, к примеру, курортный посёлок Нарочь. Рядом с дорогим и жутко популярным санаторием «Приозёрный» нам встретились лишь две компании: в первой мама с молодой дочкой, которая явно не понимала, что забыла здесь в такое время, вторая компания была веселее, так как несла в номера слабые алкогольные напитки. Да, рановато для санаторных приключений.

А в соседнем агрогородке Нарочь (это бывшая деревня Кобыльник, не путать с единственным в Беларуси курортным посёлком) уже красота другого типа: не природного, а религиозного — костёл Святого Апостола Андрея и церковь Святого Ильи.

Зато дальше у нас начались проблемы. Дело в том, что найти дорогу к деревне Шеметово с замечательным усадебным домом Скирмунтов оказалось сложнее, чем мы думали. Онлайн-карты от известных технологичных гигантов повели нас совсем не туда. Спустя полчаса езды по проселочным дорогам мы всё-таки вырулили на нужную нам локацию – и не пожалели о своих приключениях!

Следующие точки с похожим названием — Засвирь со своим прекрасным костёлом Святой Троицы и необычным кладбищем, где захоронены немецкие солдаты времен Первой Мировой Войны, и городской поселок Свирь, живописно расположившийся на озере, не поверите, с каким названием. Кстати, именно на озере Свирь мы подружились с местным псом, который был очень рад новой компании.

Вишенка на торте — экотропа «Голубые озёра». Конечно же, для прогулки был выбран самый длинный маршрут в 7 километров. А зачем вообще тогда приезжать сюда, не для 3 километров, правда?!

Стенды, указатели, беседки, озёра, лес, чистый воздух — всё включено! Как всегда, фотографии скажут больше тысячи слов. Так что, смотрим и наслаждаемся. А ещё лучше, выезжаем смотреть самостоятельно!

Княгинин:

Курортный поселок Нарочь:

Агрогородок Нарочь (бывший Кобыльник):

Шеметово:

Засвирь:

Свирь:

Константиново:

Голубые озёра: