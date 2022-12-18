ГАИ устанавливает свидетелей и очевидцев ДТП (особенно тех, кто видел ДТП во время столкновения автомобилей).

ДТП произошло 16 декабря около 16.20-16.30 на 15 км автодороги н9441 «Слуцк-Погост-1». Столкнулись автомобили «Хундай Акцент» и «Опель Вектра». В ходе происшествия пострадали люди.

Может, у кого момент ДТП был зафиксирован на регистратор.

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Пострадали: 22-летний житель Слуцкого района, водитель «Хендай акцент», 44-летний водитель «Опель вектра» и его 66-летняя пассажирка. Они госпитализированы.

Свидетели или очевидцы звоните по телефону: +(375)336 62 13 56 или телефону 102.