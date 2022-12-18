Сборная Аргентины против сборной Франции. Прогноз на финал чемпионата мира

В воскресенье, 18 декабря, в рамках финала чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сыграет против сборной Франции. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Накануне этого матча «Кур’ер» сделает свой прогноз на игру.

Развесёлые «три-четыре» всплывают флешбэком в памяти многих болельщиков, глядя на вывеску финального матча. И это мы не об утренней зарядке, а о матче плей-офф чемпионата мира в России, где четыре года назад с минимальным преимуществом в четвертьфинал прошла Франция, обыграв Аргентину. В дальнейшем «трёхцветные» стали чемпионом.

Сегодня у нас новые реалии и очередная вывеска с сильнейшими сборными на чемпионате мира является финальной. О положительных и не очень качествах игры Аргентины и Франции напишем ниже и приведём небольшой мистический факт.

Сборная Аргентины

В целом упрекнуть сборную Лионеля Скалони на чемпионате мира не за что, его подопечные набрали нужные кондиции по ходу турнира. Все лидеры находятся в прекрасной форме, а матч против Хорватии был не шагом, а настоящим прыжком в финал. Но сейчас поговорим не о том, «какой Месси молодец», а о фундаменте успеха в полуфинале и в целом на чемпионате мира – речь об оборонительных действиях игроков сборной на поздних стадиях плей-офф.

Игра Аргентины без мяча вызывает только положительные эмоции. Дисциплина и концентрация в полуфинале у них была на высшем уровне, однако по ходу чемпионата мы наблюдали обратную картину, когда игроки немного расслабились, и это привело к ошибкам и, в последствии – к пропущенным голам, что случилось в матче против Нидерландов.

Но сейчас мы хотим сконцентрировать внимание на том, что на турнире мы видели две защитные схемы с тремя «центрбеками» против Нидерландов – и с двумя – против Хорватии. Сборная очень вариативна, многие тактические решения рабочие и применимы на поле, ну и конечно же Аргентина сильна во всех линиях.

О персоналиях. Лозунг «сейчас или никогда» – это про Месси, которому просто необходимо выиграть чемпионат мира, а Аргентина не выигрывала его со времён Диего Марадоны. В свои 35 Лионель Месси находится в прекрасной форме, который является лучшим бомбардиром чемпионата мира наряду с Килианом Мбаппе, пусть и реализовал три гола с пенальти. Сегодня вся команда одержима идеей выиграть мундиаль в особенности по той причине, чтобы сделать достойным финал карьеры своего лидера.

Аргентина умеет действовать тонко в атаке и является неудобным соперником для любой сборной, даже для той, которая пропагандирует «автобусный футбол», тому следует факт, что аргентинцы забивали во всех матчах на турнире.

Так же поделимся интересным прогнозом, автором которого является искусственный интеллект. В компании «ЕА Sports» провели симуляцию турнира, где расчёты компьютера пали на «альбиселесте». И теперь – мистика, компьютер верно предсказывал победителя чемпионата мира в 2010, 2014 и 2018 году.

Сборная Франции

Французы сломали «проклятие чемпиона мира» и вопреки всем спорам и сплетням сыграют в финале. Положительный момент для них в том, что по ходу чемпионата они никогда не были в реальной опасности и всегда достигали нужного результата в основное время, в отличие от Аргентины.

Франция всегда могла прибавить по ходу матча и забивала столько, сколько требовалось для прохода дальше по турнирной сетке. По такой игре складывается впечатление, что в финале мы сможем увидеть весь потенциал игроков Дидье Дешама. К тому же отметим высокую результативность футболистов: не забьёт Мбаппе, добьёт Жиру. Игра в центре поля? Пробьёт Чуамени.

Отличаются и неочевидные игроки вроде Тео Эрнандеса, который тут как тут оказался на добивании в матче с Марокко. В пользу Франции также говорят её оба сильных фланга, где игра ведётся на скоростях. С одной стороны – Кунде и Дембеле, а с другой – Эрнандес и Мбаппе. Вторая связка и вовсе является лучшей на турнире, в активе которой 6+4 результативных балла.

Но поговорим и о игре в обороне, которая всё так же оставляет желать лучшего. Сборная Марокко хоть и не забила мяч в ворота Уго Льориса, но имела два 100%-ых шанса на это: удар через себя в штангу от центрального защитника Джавада Ямика и удар по позиции вратаря форварда Хамдаллы в компенсированное время к матчу. И если у Франции в соперниках были «средние» сборные, кроме Англии (которая по статистике переиграла французов в полтора-два раза), то связка Месси-Альварес в Аргентине обязательно накажет за оплошность.

Вопреки прогнозам суперкомпьютера здесь будем оперировать реальными фактами. Вернемся на четыре года назад в Россию, в 1/8 финала. Тогда, в очном противостоянии, Франция была сильнее латиноамериканцев. Они забили первыми, смогли отыграться по ходу встречи до счёта 4:2 и пропустили третий гол лишь в концовке встречи. Это значит, что Франция тогда, как и сейчас умеет контролировать игру и прибавлять там, где ей это нужно.

Жаль только, что в историю со вторым финалом не попадёт Карим Бензема, который, по нашему мнению, всё так же является ключевым игроком для Франции и пропускает уже второй чемпионат мира кряду.

Прогноз «Кур’ера» на финал

Нас ждёт непредсказуемый финал, участниками которого являются две суперсборные. Котировки букмекеров на исход даются с шансами примерно 50/50. Тотал забитых голов тоже предсказать невозможно: можем увидеть осторожный футбол или же перестрелку, как это было в России. Ясно одно – все решат детали, ибо говорить кто сильнее Аргентина или Франция – дело последнее, как сравнивать «Мерседес» или БМВ.

Единственное, хотелось бы увидеть некую футбольную справедливость, ведь Франция (с Килианом Мбаппе) уже выигрывала чемпионат мира, теперь пришла пора Лео Месси, который сыграет уже во второй раз в финале чемпионата мира в своей карьере. Главное, чтобы не дошло до того самого промаха со штрафного удара от Лео, как это было в финале 2014 года.

На протяжении всего турнира мы делали осторожные прогнозы. Сегодня же спрогнозируем чемпиона мира, а именно: Аргентину. Коэффициент – 1.94.

Коэффициенты букмекерской конторы «Марафон»

Букмекерская контора Марафон предлагает 0% маржу, а значит повышенные коэффициенты на финал: