45% женщин могут стать одинокими к 2030 году, пишет Morgan Stanley (перевод и краткий пересказ «бумеры смотрят телек») в свежем исследовании. Среди причин — феминизм, дейтинг-приложения и Me too, чьи упоминания растут в соцсетях каждый год.

Morgan Stanley изучил активность популярных дейтинг-приложений и выяснил, что 62% всех активных аккаунтов — мужские. Из-за неравного распределения между полами случается много мэтчей, но процент зарождения серьёзных отношений остаëтся низким. Знакомства превращаются в конвейер быстрых и ни к чему не обязывающих встреч — это устраивает людей в моменте, но в перспективе нескольких лет каждый остаëтся сам по себе.

Такой формат взаимодействия оставляет след и на знакомствах в офлайне. Зумеры уже не так хорошо налаживают контакт с противоположным полом, когда речь заходит о живом общении, где эмоциональная связь чувствуется особенно сильно. Большое количество женщин в соцсетях открыто делятся переживаниями, создают свои комьюнити и винят в кризисе коммуникации старые уклады и непонимание со стороны мужчин.