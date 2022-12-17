Граждане Беларуси в декабре массово жаловались в МАРТ на требование «Вайлдберриз» платить за возврат товара надлежащего качества, пишет 1prof.by.

На этой неделе МАРТ второй раз вынес предписание «Вайлдберриз». Причина — введение платы за возврат товара надлежащего качества. С 9 декабря по этому поводу в МАРТ начали поступать обращения граждан.

— Ведётся работа по привлечению должностного лица данной организации к административной ответственности, — сообщают в ведомстве.

Реклама

К слову, за возврат на склад при отказе потребители требуют примерно 2-4 рубля. Между тем, по сообщениям одних читателей, к примеру, это касается всех заказанных товаров. У других же — бесплатный отказ был и остаётся. В общем, здесь всё зависит от общей суммы и процента выкупа.

В первый раз предписание маркетплейсу было вынесено в конце сентября. Тогда МАРТ детально рассмотрел ситуацию с Wildberries. Специалисты пришли к выводу, что расходы на перевоз товаров, возвращённых в пункт выдачи заказа, а также на склад поставщика, являются издержками продавца при осуществлении хозяйственной деятельности. Соответственно, требование оплачивать доставку возвращённого товара на склад имеет признаки навязывания потребителю платных дополнительных услуг, которые он не заказывал и не обязан оплачивать.

Напомним, «Вайлдберриз» предоставляет широкий спектр товаров по приемлемым ценам. К примеру, там есть и одежда, и бытовая химия, и даже продукты и техника. В последние годы маркетплейс набирает всё большую популярность. А в преддверии новогодних праздников в некоторых пунктах выдачи — настоящий бум на заказы. В связи с этим в пунктах выдачи можно увидеть большие очереди.

Кстати, буквально на прошлой неделе «Вайлдберриз» уменьшил срок хранения заказов. В общем, у покупателя была всего неделя, чтобы забрать товар, который поступил в пункт доставки. К слову, буквально через пару дней срок хранения увеличили до двух недель.