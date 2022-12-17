Про новые реалии, которые пока не до конца понимают родители, рассказал Wall Street Journal (перевод и краткий пересказ — телеграм-канал «кабачковая икра по акции»): детям не нужна наличка или копилка, как было в вашем детстве. Детям в 2022 году нужны робуксы — внутренняя валюта в видеоиграх от Roblox.

Издание приводит пример простой американской семьи: Грег и Селена Роблето перестали давать на карманные расходы наличные 10-летней Джинель и 12-летней Кейли — наличка детей не интересует. Вместо этого они просят отца семейства пополнить их аккаунты в Roblox. На эти деньги (то есть робуксы) одна сестра недавно купила виртуальную сумочку от Louis Vuitton, а вторая девочка — жакет от Gucci. Не пугайтесь: это стоило меньше $5.

Бизнес-модель Roblox подстроена под детей: половина из 60 млн пользователей младше 13 лет. Родители только счастливы: во-первых, раз траты виртуальные, контролировать их легко. Во-вторых, в магазин ездить тоже не нужно, раз ребёнку не нужны физические игрушки.

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Это новая реальность 2022 года. Сейчас в Roblox заходит всё больше брендов — включая Walmart и Nike. Всем хорошо: Roblox обновляет рекорды по выручке, бренды продают свои товары виртуально, дети развлекаются, родители, в свою очередь, контролируют расходы и рады, что дети всем довольны.

По сути, Roblox — это и есть метавселенная здорового человека, но слово так опошлилось, что пускай это будет просто игра.

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