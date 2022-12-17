Если вы живёте в Слуцке, то знаете о происшествии, которое потрясло – потрясло в буквальном смысле. Точнее, всё случилось не в самом городе, а в деревне Задолье. Только не говорите, что такой деревни в Слуцком районе нет. Ведь мы с вами очень много не замечаем из того, что происходит. Или происходящее (ровно, как и случай в Задолье) скрывают какие-нибудь инопланетные рептилоиды. Это уже кому какие теории больше нравятся. Но пусть всё расскажут сами участники происшествия. Точнее, документы, составленные в результате расследования причин происшествия и оценки его последствий.

Всё случилось прямо на молочно-товарной ферме возле Задолья в конце ноября средь бела дня и выпавшего снега.

Из объяснительной кочегара

«Директору ПСХ «Задолье-агро»

ОАО «Мясомол-рапсорафинадный комбинат»

от Николая Дерябы,

проживающего по адресу:

г.Слуцк, улица Анастасии Слуцкой,

д. 12, кв. 32,

кочегара

Объяснительная.

Из города на работу я приезжаю трезвый и вовремя. На смену заступил в 8 утра, коровы были в тепле. Доярки были довольные. В полдень несколько коров почему-то сбежали из стойла и бегали целый час по помещению и по всей ферме, как шальные. Я помогал дояркам загнать коров обратно. Как только навели порядок, я вернулся к котлу и увидел, что из него ушла вода. По какой причине это произошло, я не знаю.

Со мной произошло замешательство, после которого я решил больше открыть вентиль, чтобы усилить подачу воды в котёл.

А дальше произошла физика. Вода под давлением попала на раскалённые трубы. Так как вода при попадании на горячее железо расширяется в 1200 раз и предохранительные клапаны не спасли, то с котлом и котельной случилась география: верхний барабан котла улетел вверх на 20 метров и в сторону на 5 метров. Другие части полетели в другие географические точки.

Я пострадал только от того, что меня потом сильно пинал начальник и называл бараном. Я не совсем согласен с этим.

По инструкции я должен был остановить процесс горения, сообщить начальству и заведующему фермой, а потом дать котлу остыть несколько часов. После этого можно заполнить котёл водой и проверить его на предмет утечек.

Я так не сделал, потому что меня всё время держат в страхе. Ещё за такую остановку меня лишили бы премиальных, а мне кредиты платить. Поэтому я побоялся сообщить начальству про упущенную воду и подумал, что вода ушла не сильно, а котёл перегрелся чуть-чуть. Поэтому я подумал, что просто остужу котёл холодной водой и никто не заметит. Но произошло так, что заметили все».

Из показаний жительницы деревни Заплоцце (стенограмма диктофонной записи):

«Я сядзела ў хаце, калі ўсё затраслося. Ведаеце, як самалёт грукаціць? Вось так было. Я крычу дачцы: “Што гэта грукаціць?!” А яна гаворыць: “Нічога. Можа самалёт”.

А потым гляджу – нешта ляціць, упала каля плота. Падыходжу – валяецца нейкая цэгла, па-вашаму кірпічына. Вось падумала: няма ж самалётаў, якія робяць з цэглы.

Потым гляджу – кароў калхозных з фермы пагналі па вуліцы. А снег жа, зіма!

— А што здарылася? – пытаю я ў дзевак, што кароў гналі.

— Ай, – гавораць, — Мікола, наш качагар, нарабіў. Пераганяем адных каровак у Случнікі, другіх — у Забаўку.

А потым некалькі кароў як пабеглі ў бок – збегчы хацелі. І крычаць дзеўкі адна на другую: “Кончана, куды глядзіш?! Займай кароў, займай!” Не ведаю, збеглі тыя каровы ці не. Гавораць, што некалькі кароў збеглі. Казалі, што яны да выбуху таксама хацелі збегчы.

Потым прыйшлі вашыя людзі акты састаўляць, што імушчаства вашага калхоза папала на мой агарод. Пісалі свае акты, што ваша імушчаства нада вяртаць на ферму абратна. Так навошта мне вашыя кірпічыны і жалезкі розныя, што мне нападалі? Каб мне карову з фермы прынясло, от я б была давольная».

Из докладной записки специального человека

«В результате негласной проверки установлено: Николай Деряба, 27 лет. Характер спокойный, белорусский. В меру примерный семьянин, круг друзей дополнительных подозрений не вызывает. Общителен, с соседями и коллегами не конфликтовал. Кредитные обязательства исполняет. В связях, порочащих его, не замечен. Признаков преднамеренного причинения ущерба не обнаружено. Рекомендую оставить дело в компетенции гражданских структур».

Из докладной записки инспектора «Проматомнадзора»

«В результате нарушения инструкции по эксплуатации и последующего неконтролируемого перемещения стены котельной и котельного оборудования был временно нарушен технологический процесс производства молока на МТФ «Задолье-3» ПСХ «Задолье-агро» ОАО «Мясомол-рапсорафинадный комбинат». Размер ущерба устанавливается».

Из записи в Instagram местной Instagram-блогерки ( @karova.by )

«Кто вам правду расскажет? Начальники говорят одно, жители — другое. А мне доярка говорила, что 29 ноября перед обедом несколько коров сбежали и одна из них бегала около котла. Её потом назад загнали. Только корова успела пробить рогом трубу с водой так, чтобы никто не заметил. Котёл остался без воды, раскалился, пришёл Коля Деряба — и всё взорвалось.

Мне знакомый с фермы говорил, что на ферме камеры стоят и он прямо на камерах всё видел это. Но записи все засекретили и изъяли. Потом коров перегоняли на другие фермы, и несколько из них всё равно сбежали».

Фрагмент стенограммы телефонного звонка в службу 101, Слуцк, 17 декабря

— Помогите срочно, я нахожусь на дороге между Слуцком и Случниками, мне нужна помощь. (звонящий: Владислав Хрустан)

— Что случилось? (диспетчер)

— Меня окружили коровы, никуда не пускают и требуют, чтобы я снял с их ушей бирки с номерами.

— Зимой? В поле? На морозе? Они вам прямо так говорят?

— Вы дурная, что ли?! Коровы не умеют разговаривать! Они мне выражением глаз говорят. У всех коров выразительные глаза.

— Я вас поняла. Спасательная бригада к вам выезжает. Не волнуйтесь, спасатели будут в небольшой машине и переоденутся в одежду белого цвета, чтобы быть под цвет снега и не напугать коров…