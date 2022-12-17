Некоторые люди голодны уже ранним утром, у других аппетит появляется позже, в течение дня. Какую роль для нашего организма на самом деле играет время завтрака?

«Ешь утром как император, в полдень как дворянин и вечером как нищий». Есть ли на самом деле смысл в этой пословице — до недавнего времени это был спорный вопрос в науке. Последние исследования показывают: «совы» часто не завтракают и больше предрасположены к диабету и ожирению.

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Долгое время было сомнительно, имеет ли время суток вообще какое-либо влияние на питание. «Раньше считалось, что калория есть калория и что не имеет значения, когда её потреблять», — говорит Ольга Рамих, руководитель исследовательской группы молекулярной диетологии в Немецком институте питания человека Потсдам-Ребрюкке (DIfE).

«Калория есть калория»

И действительно, есть исследования, подтверждающие это на первый взгляд: совсем недавно команда из шотландского университета Абердина сообщила, что, по крайней мере, с точки зрения энергетического обмена нет никакой разницы, потребляете ли вы большую часть своих ежедневных калорий утром или вечером.

Тем не менее, субъекты с избыточным весом заметили пользу от обильного завтрака, говорит соавтор Александра Джонстон: «Участники сообщили, что в те дни, когда они ели более обильные завтраки, у них был лучший контроль аппетита, многие чувствовали себя сытыми до конца дня».

Для Ольги Рамич это наблюдаемое чувство сытости представляет особый интерес: «Хотя это не приводит к прямой регуляции обмена веществ через временное распределение калорий, но оказывает положительное влияние на поведение». А это главная проблема при контроле своего веса.

«Совы» предрасположены к диабету и ожирению

Кроме того, другие исследования показали, что время суток влияет на метаболический ответ, вызванный приёмом пищи.

«Например, моя исследовательская группа проводила исследования, в которых мы сравнивали влияние одного и того же приёма пищи утром и днём, — говорит Рамич. — Мы обнаружили, что уровень сахара в крови повышается гораздо больше после позднего приёма пищи, чем утром». Утром организм также лучше усваивает углеводы.

Энергетический обмен человека обычно выше утром, чем вечером

Это наблюдение согласуется с исследованием Университета Любека. При этом 16 мужчин с нормальным весом получали низкокалорийный завтрак и высококалорийный ужин на первом этапе и наоборот – на втором этапе. Как заметила исследовательская группа, повышение уровня сахара в крови и уровня инсулина значительно снизилось после завтрака по сравнению с ужином. Учёные пришли к выводу, что энергетический обмен человека обычно выше утром, чем вечером.

Хронопитание и хронотипы

Такая работа особенно интересна для так называемого хронопитания. Эта область исследований изучает связь между биологическими часами и приёмом пищи, которой в прошлом часто пренебрегали. Но именно эта связь чрезвычайно важна, говорит Рамич из DIfE: «Всё зависит от времени: циркадные часы определяют как метаболические процессы, так и наше поведение».

Различают два так называемых хронотипа. В то время как «жаворонки» полны энергии утром и склонны ложиться спать раньше, «совы» дольше бодрствуют, и им трудно вставать рано утром. В частности, совы склонны пропускать завтрак. Согласно некоторым исследованиям, они также потребляют больше фаст-фуда, кофе и алкоголя, поясняет Ольга Рамич.

…предрасположены к диабету и ожирению, но ещё и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Часть этого нездорового поведения связана с тем, что социальный ритм работает против биологических ритмов «сов». «Такие люди должны обратить внимание на здоровое питание и фиксированное время приёма пищи и завтрак», — подчеркивает Рамич. Исследования показывают, что пропуск утреннего приёма пищи увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, дефицита питательных веществ, ожирения и диабета 2 типа. «Совы часто не голодны по утрам, но, тем не менее, им рекомендуется привыкать есть хотя бы немного чего-нибудь на завтрак».

В целом, по словам диетолога Рамиха, поговорка про «завтрак по-королевски» верна. Тем не менее, общее количество калорий за день следует учитывать при употреблении плотного завтрака. «Конечно, важно не только когда вы едите, но и что вы едите и сколько вы едите. Особенно на завтрак».