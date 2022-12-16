В очередной поездке по деревням Слуцкого района «Кур’ер» побывал в деревне Новый Гутков. Там мы познакомились с минчанкой Марией Аземшей. Большую часть года она проводит здесь, в доме, доставшемся ей от прадедов. Молодая семья за 10 лет совершенно преобразила старый дом как снаружи, так и внутри. При этом в нём сохранилась прежняя атмосфера за счёт умелого сочетания старинных и дизайнерских вещей.

История дома — это история семьи

«Мой прадедушка Братковский Алесь Иосифович и прабабушка Юзефа Игнатьевна родились в Новом Гуткове в 1904 и 1909 годах соответственно. Ещё их родители купили землю в новой тогда деревне, — рассказала Мария. — Отец бабушки Юзефы был из Паськовой Горки, а дедушки Алеся — из Сорогов.

В свой собственный дом молодая семья перебралась за несколько лет до войны, он стоял на этом же месте. В 1943 году деревню сожгли, и из старого дома сохранились только две вещи – бабушкин сундук и швейная машинка 1905 года, которую, убегая в лес, закопали во дворе дома.

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Собираться пришлось в спешке, так как на нашу семью кто-то написал донос, что дедушка Алесь — партизан. Тогда это значило только одно – всю семью казнят. Спасительницей стала девочка, которая прибиралась в немецкой канцелярии. Она случайно узнала об этом и успела предупредить бабушку Юзефу. Вот такая семейная история.

Новый дом построили в 1946 году на прежнем месте – дедушке очень нравилось на краю деревни. Интересная деталь: до войны напротив нашего дома был военный аэродром – взлетали самолёты».

Что преобразовали

Молодые хозяева старый деревянный дом обшили доской и покрасили, поменяли крышу, пристроили новую веранду с большими окнами.

Помещение, где раньше были сени, превратилось в большую кухню, в углу которой отгородили небольшой санузел с душевой кабиной.

Для водоснабжения есть отдельный колодец и электрический бойлер. Из кухни лестница ведёт под крышу. Там ещё продолжается ремонт – обустраивается комната отдыха с прекрасным видом из окна.

«Вещи поддерживают нашу связь с людьми, жившими в этом доме»

«Мы старались сохранить всё, что возможно: старую дверь с коваными запорами, стулья, стол, сундук. Все эти вещи поддерживают нашу связь с людьми, жившими в этом доме, – говорит Мария. – Мы всё это храним ради них, чтобы я могла рассказать, как бабушке Юзефе нравились венские стулья, которые сгорели вместе с домом во время войны. А в этом сундуке хранилось приданое бабушки Юзефы. А во время войны, когда наша семья жила в лесу с партизанами, в нём держали зерно, закопав его в землю. Этот дом наполнен добрыми воспоминаниями и семейными историями».

Русская печь и самодельные светильники

Перегородки в жилом помещении убраны, что расширяет пространство.

Осталась здесь русская печь с лежанкой и грубка.

Стены поверх брёвен обшиты доской. Проводку молодые хозяева сделали наружную. Это и безопаснее, и больше подходит старому деревянному дому. Светильники изготовили сами из стеклянных мисок, а над столом повесили советский плетёный абажур.

Обставлена комната мебелью разных эпох: дореволюционный сундук, шкаф, стол, стулья и кровать – 50-х годов. Из нового – деревянная тахта и полка для книг под потолком, которые хорошо вписываются в новую обстановку. На почётном месте на стене висят фотографии прадедов, дедушки, бабушки, родителей, на некоторых – подлинные рамки.

Во дворе молодые хозяева сохранили хозпостройки прошлого века: «варыўню» — место для хранения овощей, а также коровник и курятник.

Оставили в неприкосновенности пуню, где хранилось сено, и дровник. Сохранилась в саду и слуцкая бэра. «Она уже очень старая и не даёт таких урожаев, как раньше, но это символ нашего края, поэтому она будет расти столько, сколько ей отмеряно» – говорит хозяйка.

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