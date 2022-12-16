Ветераны Слуцкого льнозавода будут получать подарки. Такое положение внесено в коллективный договор предприятия. Об этом «Кур’еру» рассказала Наталья Овсянникова, председатель Слуцкого районного Совета депутатов.

Важность того, чтобы администрация предприятий помнила о своих бывших сотрудниках, отметила в своём письме в редакцию «Кур’еру» Инна Коблова, ветеран льнозавода. Вопрос, поднятый пенсионеркой, решился быстро. У Натальи Овсянниковой прошла встреча с администрацией предприятия: Николаем Мисником, директором льнозавода, Татьяной Петрович, председателем профкома, Светланой Скридлевской, юристом.

«Мы обсудили работу на предприятии с ветеранами, — сказала Наталья Овсянникова. — Разногласий в этом вопросе не было. Ветераны не должны чувствовать себя забытыми. Николай Николаевич подготовил изменения в коллективный договор, в которых закреплено положение о том, что при наличии прибыли у предприятия раз в год ветеранам предусматриваются подарки».

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Как пояснила Татьяна Петрович, председатель профкома льнозавода, в этом году подарки будут вручены перед Новым годом. Сейчас обсуждаются организационные вопросы. «По условиям коллективного договора к ветеранам относятся мужчины, проработавшие на предприятии 30 лет и более, и женщины, трудившиеся 25 лет. Таких в наших списках более 100 человек. Для них мы приготовим продуктовые подарки».

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