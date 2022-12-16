Случчанин Сергей Иванович позвонил в редакцию и рассказал, как он попал в неприятную и вредную для его здоровья ситуацию на остановке «Майский Посад».

«У нас на Майском Посаде нет укрытия на остановке. Я лежу в больнице. В это воскресенье приехал домой помыться. Назад — на автобусную остановку пришёл. Сами знаете, тогда после снега вдруг пошёл дождь. Люди попрятались в хлебный ларёк, который недалеко. А у меня ноги еле ходят. Я не могу туда-сюда бегать, пришлось стоять. До нитки весь вымок! Почему просим, просим, но никак не поставят хотя бы простейшую защиту», — сказал мужчина.

На эту же тему высказалась Валентина Александровна, ещё одна жительница этого микрорайона. «Об остановке говорим три года — и никак ничего! Ответственные ссылаются на договор с предпринимателем, что он обязался сделать. Как так, что мы все зависим от этого человека. Ведь сделать навес — простое дело, по городу их столько за это время поставили. Вот по новой улице остановки стоят, там нет никого, а тут люди мокнут под дождём и снегом», — считает случчанка.

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