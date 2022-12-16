Слуцкий райисполком определил перечень планируемых оплачиваемых общественных работ для безработных на 2023 год.
- сбор и переработка вторичного сырья с января по декабрь — 50 человеко-дней;
- сельскохозяйственные работы (сбор камней, уборка территории) с марта по октябрь — 3855 человеко-дней;
- сельскохозяйственные работы (прополка овощей) с июня по июль — 100 человеко-дней;
- сельскохозяйственные работы (сбор яблок, уборка овощей) с сентября по ноябрь — 750 человеко-дней.
Минимальное количество рабочих дней, которые обязан отработать безработный, чтобы получить пособие:
- январь — 1 рабочий день;
- февраль — 1 рабочий день;
- март — 2 рабочих дня;
- апрель — 5 рабочих дней;
- май — 5 рабочих дней;
- июнь — 3 рабочих дня;
- июль — 2 рабочих дня;
- август — 1 рабочий день;
- сентябрь — 4 рабочих дня;
- октябрь — 5 рабочих дней;
- ноябрь — 2 рабочих дня;
- декабрь — 1 рабочий день.
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