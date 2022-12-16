Слуцкий райисполком определил перечень планируемых оплачиваемых общественных работ для безработных на 2023 год.

сбор и переработка вторичного сырья с января по декабрь — 50 человеко-дней;

сельскохозяйственные работы (сбор камней, уборка территории) с марта по октябрь — 3855 человеко-дней;

сельскохозяйственные работы (прополка овощей) с июня по июль — 100 человеко-дней;

сельскохозяйственные работы (сбор яблок, уборка овощей) с сентября по ноябрь — 750 человеко-дней.

Минимальное количество рабочих дней, которые обязан отработать безработный, чтобы получить пособие:

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январь — 1 рабочий день;

февраль — 1 рабочий день;

март — 2 рабочих дня;

апрель — 5 рабочих дней;

май — 5 рабочих дней;

июнь — 3 рабочих дня;

июль — 2 рабочих дня;

август — 1 рабочий день;

сентябрь — 4 рабочих дня;

октябрь — 5 рабочих дней;

ноябрь — 2 рабочих дня;

декабрь — 1 рабочий день.

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