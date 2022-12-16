Читательница «Кур’ера» рассказала, как не делает «новогоднее обжиралово». Она готовит такой праздничный стол, чтобы потом 1-2 января не страдать, как всё это съесть. И в то же время, чтобы всех блюд было в достатке.

Свой комментарий случчанка оставила на старице «Кур’ер» в Instagram. Людмила Абрамова написала:

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«Уже не первый год не делаю «новогоднее обжиралово» из …надцати блюд. И не страдаю 1 января, как бы быстрее всё съесть, чтобы не испортилось. Домашние не маются в первые январские дни «животами» от смешивания разных несовместимых продуктов, хотя и свежих, и «майонезного удара» по печени и поджелудочной.

Хотя количество блюд зависит и от количества едоков. У меня отдельное меню

в ночь с 31 декабря на 1 января,

на день/утро 1 января

и вечер 1 января.

Потом плавно переходим в «обыденность» (нет, на кухне целый день 31-го и целый день 1-го не стою).

«Оливье» — традиционное, как и мандарины, и бутерброды с икрой (не беру на акциях, вначале читаю отзывы).

В этом году будут:

салат — огурцы, помидоры, перец, креветки, сыр на листьях салата с интересной заливкой;

салат — сельдерей, варёная куриная грудка, зелёное яблоко, орехи;

салат — пекинская капуста, копчёная курица, копчёные яйца;

по «просьбам трудящихся» — «битые огурцы»;

мясная нарезка (прошу нарезать аппаратом в магазине);

закуски на зубочистках — вариантов в интернете множество. У меня — сыр, мармелад, оливки/маслины, ветчина;

картошка с курицей традиционно;

палтус (без наворотов, просто жареный).

Бульон от всего мясного 31 декабря используется утром 1 января. Туда забрасывается оставшаяся нарезка, недоеденная картошка, порезанный лимон, оливки/маслины из судочков. Шикарнейшая солянка получается (испробовано не один год), расходится на ура, даже если забыли купить сметану».

На исходе года «Кур’ер» традиционно высчитал, сколько салатниц «Оливье» могут позволить себе жители региона на среднюю зарплату от Белстата. А также посмотрел, сколько стоят главные продукты новогоднего стола. Всё это читайте в свежем номере «Кур’ера» от 15 декабря. Он уже в продаже!

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