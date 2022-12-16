Бывшие точки белорусской сети McDonald’s начали переименовываться в Торговом реестре, сообщает Sputnik.

На данный момент названия меняют с McDonald’s на «КСБ Виктори Рестораны». Это наименование компании-владельца сети. Всего в реестре 25 заведений и две сезонные летние площадки.

Открытые данные показывают, что владельцем компании остаётся казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев.

Под старым названием числятся рестораны на Логойском тракте в Минске и на улице Октябрьской революции в Бресте, а также две летние площадки. Но в реальности бренд McDonald’s там больше не используется.