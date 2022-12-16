Как сообщает сайт Слуцкого райисполкома, 1 декабря 2022 года Слуцкий сельскохозяйственный профлицей сменил название на УО «Слуцкий государственный индустриальный колледж».

Слуцкий государственный индустриальный колледж — один из старейших в республике ссузов. В 1952 году указом Министерства сельского хозяйства БССР была создана Полажевичская школа механизации сельского хозяйства, которую в 1954 году переименовали в училище механизации сельского хозяйства под номером 9 и в этом же году перебазировали в Слуцк. До 2004 года училище было известно как Слуцкое ПТУ-209, потом было переименовано в учреждение образования «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей».