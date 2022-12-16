В новогодние праздники банно-оздоровительный комплекс на Монахова изменит свой режим работы. Воскресенье, 1 января 2023 года, будет выходным. Этот день перенесут на четверг, 29 декабря 2022 года.

Как будет работать баня:

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в четверг, 29 декабря , — с 9.00 до 23.00;

, — с 9.00 до 23.00; в пятницу, 30 декабря , — с 9.00 до 22.00;

, — с 9.00 до 22.00; в субботу, 31 декабря, — с 9.00 до 23.00.

Сходить в баню на одного человека стоит 4,7 рубля.

17 и 19 декабря — ремонт

В субботу, 17 декабря, из-за ремонта не будет работать мужское отделение, а в воскресенье, 18 декабря, — женское.

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