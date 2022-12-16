На Слуцкой центральной почте прошёл «День подписчика»

В пятницу, 16 декабря, сотрудники почты предлагали людям подписаться на разные издания. Вы тоже можете подписаться на газету «Інфа-Кур’ер».
Подписку вы можете оформить:
- в отделениях почтовой связи «Белпочта»;
- сделав заявку на оформление подписки почтальоном на дому по телефону (8 01795) 4 70 45 (для Слуцка);
- через систему «Интернет-подписка» — пройдя регистрацию на сайте, вы сможете оформить подписку. В списке тематик нужно выбрать «Общественно-политические и литературно-художественные издания»;
- при помощи платёжно-справочных терминалов;
- при помощи сервиса belkiosk.by — на электронную версию газеты в формате PDF.
Юридические лица могут оформить подписку на наше издание в своих почтовых отделениях или через систему «Интернет-подписка» предприятия «Белпочта», на котором предоставляется возможность в реальном времени заполнить заявку и получить счёт-фактуру для оплаты. Телефоны для справок: (8 017) 293-55-26, телефон в Слуцке и Слуцком районе — (801795) 4 70 45.
Стоимость подписки на первое полугодие 2023 года:
|Индекс
|Форма подписки
|1 месяц
|3 месяца
|6 месяцев
|64066
|индивидуальная
|5,87 руб.
|17,61 руб.
|35,22 руб.
|64066
|ведомственная
|6,24 руб.
|18,72 руб.
|37,44 руб.
Подписавшись на газету «Інфа-Кур’ер», вы получите приятные бонусы:
- бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
- бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см2);
- СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.
Вниманию подписчиков!
При оформлении подписки на абонементный ящик, установленный в отделении почтовой связи, или «до востребования» предоставляется скидка тарифа на доставку.
Телефон для справок в Слуцке: (801795) 4 70 45.
При оформлении подписки на газету «Інфа-Кур’ер» за пределами территории распространения (область или район) их пересылка подписчикам осуществляется в сроки, определённые Правилами оказания услуг почтовой связи.
Физические лица могут оплатить подписку на печатные СМИ через платёжную систему «WebPay» с использованием банковских платёжных карт Visa и MasterCard, эмитированных банками Республики Беларусь, а также при помощи электронных денег EasyPay.
Сроки оформления подписки через интернет отделениями связи сокращены на 5 (пять) календарных дней в связи с необходимостью проведения оплаты за оформленную подписку и зачисления денежных средств на расчётный счёт предприятия до окончания подписного периода.
Телефон для справок по вопросам «Интернет-подписки»: (8 017) 237-75-27.