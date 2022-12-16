С 15 декабря по 15 января в республике проводится новогодняя благотворительная акция «Наши дети». В этот период милиционеры совместно с заинтересованными службами принимают дополнительные меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности.

Обращаем внимание родителей, что с началом зимних каникул ребят подстерегает повышенная опасность на дорогах, водоёмах и во дворах. Неустойчивая погода, тонкий лёд, любопытство, наличие свободного времени, а главное — отсутствие должного контроля со стороны взрослых могут стать причиной возникновения опасной ситуации. Чтобы уберечь от беды, важно быть в курсе, где и с кем ваш ребёнок.

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Напомните детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения, мер безопасности при катании с горок, в том числе на тюбингах, а также при выходе к воде.

Запретите своим детям самостоятельно покупать и запускать пиротехнические изделия.