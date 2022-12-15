По данным мобильного приложения «Белгидромета», за четверг, 15 декабря, в Слуцке выпадет 5,1 мм осадков, а в пятницу, 16 декабря, — 10,3 мм. Завтра выпадет в два раза больше снега, чем сегодня.

Для сравнения, циклон «Хавьер» принёс 14 мм осадков. Высота снега достигала 40 см, а сугробы наметало до 1,5 м и больше.

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Ночью в понедельник, 19 декабря, температура воздуха упадёт до ‒20..‒19°C.

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