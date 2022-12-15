Другой бы не ломал голову. Как говорится, наливай да пей! Но немецкая педантичность не даёт покоя: «Господа, а что мы, собственно, празднуем?» Рождество Спасителя.

Причём, если заглянуть в историю, Спаситель был для каждого свой, несмотря на общую дату рождения. Для древних египтян — Гор, для персов — Митра, для индусов — Кришна, для греков — Дионис, для мусульман — Мухаммед, а для христиан — Иисус. Астрологи же замечают, что всему виной солнце. Именно его поворот на весну, новое рождение, радует всё живое каждый год 25 декабря. Поэтому как празднуют Рождество в Германии? Правильно, со смыслом.

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Праздничные базары и украшение ёлок

В Германии, как и везде в Европе, Рождество — семейный праздник. К нему готовятся заранее, неспешно. Здесь стараются соблюсти немецкий порядок, поэтому уже к ноябрю витрины начинают заманивать скидками и огоньками. Но всё же не обходится и без лихорадки закупки последних подарков для родных и друзей. По статистике, жители Германии не скупятся на подарки, в среднем тратят на них по €300.

Чаще всего под ёлку кладут книги, косметику и одежду. Если с подарками вопрос закрыт, можно смело отправляться на рождественский базар. Здесь, помимо покупки праздничной мишуры, вряд ли удастся устоять и не отведать пряного глинтвейна и немецких сосисок. Таких ярмарок по всей Германии в предрождественское время работает около 3000.

Глинтвейн, что продают на ярмарках, «настоящий». Он сварен виноделами, поэтому горожане его так любят. А ещё немцы уважают охотничий чай. Этот напиток пришёл из Баварии или Австрии. В него добавляют сорокаградусный ликёр, приготовленный из разных трав. Говорят, что охотничий чай хорош и для тела, и для души, поэтому люди любят его не меньше, чем глинтвейн.

Как празднуют Рождество в Германии? С ёлкой!

Без чего не обходится ни одно немецкое Рождество, так это без украшения ёлки. Кстати, именно Германия подарила миру этот обычай, а над его сохранением вот уже более 50 лет трудится семейное предприятие Käthe Wohlfahrt. Это крупнейший в мире изготовитель традиционных немецких рождественских украшений.

Главный символ немецкого Рождества — человечек-курильщик. Изо рта у игрушки идёт дым. Её можно открыть, а внутрь поместить специальную тлеющую свечу. Свеча горит и дымит, а человечек начинает курить.

Раньше богатые люди украшали ёлку яблоками, а бедное население, которое не могло себе позволить повесить яблоки на дерево, стало выдувать их из стекла. Так и возникли новогодние шары.

Но не только ёлочные игрушки, но и рождественское лакомство на праздничных столах немцев всё те же, что и триста лет назад.

Традиционное блюдо

Кекс «Штолен» славится большим содержанием пряностей, изюма, орехов и цукатов. Его обильно посыпают сахарной пудрой. Правильный штолен, как и хорошее пиво, должен настояться, чтобы ингредиенты как следует пропитали тесто. Поэтому заказы на изготовление этого лакомства кондитерские пекарни принимают за несколько месяцев.

Веками люди едят имбирный штолен, дрезденский штолен (с изюмом и цитрусом), штолен с миндалём и маком. Рецепты передаются из поколения в поколение. А секрет приготовления хорошей выпечки очень прост: её нужно создавать из хороших ингредиентов. В век готовых смесей, которые делают процесс проще и экономят время, всё же стоит взять натуральные продукты. Если кондитерская по старинке использует сахар, масло и пряности, то она уже будет выгодно отличаться от большинства конкурентов.

Другое знаменитое рождественское лакомство — баумкухен. В переводе с немецкого «пирог-дерево». Оригинальный десерт напоминает спил дерева, с расписанными вековыми кольцами. Эти угощения поставляются во все уголки мира.

Рождество для немцев — это чуть больше, чем просто праздник. Это, прежде всего, традиции. А к традициям немец, как известно, питает безграничную любовь и соблюдает их неукоснительно. Возможно, именно поэтому в Берлин ежегодно на Рождество съезжается более 700 тысяч туристов. И даже если вместо снега на улице идёт дождь, а градусник показывает скорее весеннюю температуру, волшебная атмосфера праздника не оставляет никого равнодушным.