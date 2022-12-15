В редакцию «Кур’ера» пришло письмо от 82-летней случчанки Инны Кобловой, которая проживает в районе льнозавода. В нём она затронула многие вопросы, которым, по её мнению, стоит уделить внимание в Слуцке. Один из них — отсутствие пешеходной дорожки от района льнозавода до 12-го городка.

В отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома пояснили, что пешеходную дорожку предусмотрят при строительстве микрорайона «Жуков Луг». Планируется, что она будет проходить по улице Ленина от перекрёстка с улицей Гагарина до района льнозавода. Сейчас проходит предпроектная проработка плана застройки будущего микрорайона.

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Напомним, что новый микрорайон «Жуков Луг» будет располагаться на участке, который ограничен улицами Ленина, Гагарина, Малой Падерью, льнозаводом, территорией бывшей автобазы УП «Минскоблсельстрой» и магазином «Маяк» в 12-м городке.

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