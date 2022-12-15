В редакцию «Кур’ера» пришло письмо от 82-летней случчанки Инны Кобловой, которая проживает в районе льнозавода. В нём она задалась вопросом: «Как же Слуцк собирается стать культурной столицей республики, если у нас почти нет уличных общественных туалетов?».

Не работают туалеты, которые расположены на улицах Монахова и Пионерской. В Слуцком ЖКХ пояснили, что они закрыли эти объекты из-за убыточности. За день их посещало не больше 2-3 человек.

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Бесплатный туалет есть в городском парке культуры и отдыха, а платные — на вокзале и на Слуцком рынке.

Напомним, что по постановлению Минздрава открытые для всех туалеты должны быть в общественных местах:

на площадях, в парках и скверах;

на территории рекреационных зон населённых пунктов;

на территории рынков;

в зданиях (сооружениях) культурно-развлекательного и спортивного назначения;

в торговых и общественно-торговых центрах;

в продовольственных магазинах общей торговой площадью более 400 м 2 ;

; в магазинах с универсальным ассортиментом непродовольственных товаров;

специализированных и узкоспециализированных магазинах, в том числе «Мебель», «Строительные материалы», общей торговой площадью более 600 м 2 ;

; на железнодорожных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, аэропортах или в шаговой доступности на территории, прилегающей к указанным объектам.

Если на автозаправочных станциях, объектах общественного питания и бытового обслуживания, в магазинах нет общественных туалетов, то администрация должна пускать посетителей в служебные туалеты.

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