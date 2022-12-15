Благотворительную ярмарку в пользу больных детей готовят в гимназии №2 Слуцка. Она состоится 17 декабря по адресу: ул. Жукова, 9. Начало в 10.00 в фойе 2 этажа.

Участие в этом событии принимают учащиеся всех классов. Они готовят дома угощение, которое смогут приобрети посетители. Средства, собранные на благотворительной рождественской ярмарке будут переданы для лечения больных детей.

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