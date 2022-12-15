В Слуцке установили берлинскую подушку. Фото

В четверг, 15 декабря, на пешеходном переходе в районе улицы Пушкина сделали островок безопасности. Также там установили новую для Слуцка искусственную неровность — берлинскую подушку. В этом месте их две, по одной на каждой полосе движения.

Берлинская подушка — это искусственная неровность, которая служит для снижения скорости легковых автомобилей, при этом обеспечивает беспрепятственное движение общественного транспорта. Изготовлена из износостойкой резины устойчивой к ультрафиолету и имеет яркую окраску для улучшения видимости на дороге. Это устройство придумали в Германии ещё несколько десятков лет назад, когда встал вопрос уменьшения смертности пешеходов на дорогах.

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