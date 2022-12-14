Символ наступающего 2023 года Кролик — дружелюбный и милый зверёк. Он сулит спокойствие и стабильность. «Кур’ер» посмотрел, какие сувениры с символом года можно купить в Слуцке.

Выбор оказался сравнительно небольшой: брелоки, магниты, небольшие гипсовые и фарфоровые фигурки, авторские куклы, копилки, подушка, изделия для дома, календари.

Стоимость копилок — от 21 до 44 рублей, подушка диванная — 53 рубля. Фигурки фарфоровые — по 4,90 рубля. Фигурки гипсовые — от 8 до 29 рублей. Шкатулка с зайцем — 32 рубля. Куклы текстильные — порядка 40 рублей. Дешевле всего обойдутся брелоки и магниты, которые можно купить по цене от 3 до 6 рублей.