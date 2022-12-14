В среду, 14 декабря, в рамках стадии 1/2 финала чемпионата мира в Катаре сборная Франции сыграет против сборной Марокко. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Накануне этого матча «Кур’ер» делает свой прогноз на игру.

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Сборная Франции

Сборная Франции уверенно идёт по турниру и вполне ожидаемо оказалась в полуфинале. Теперь «трёхцветные» стремятся к тому, чтобы защитить свой титул чемпионов мира. Это удавалось только бразильцам в 1958 и 1962 годах. Сборная Дидье Дешама хоть и является одним из фаворитов турнира, но тенденция пропускать в каждом матче, о которой мы писали ранее, никуда не делась. Французы вновь пропустили от Англии с пенальти, могли пропустить и дважды, но форвард англичан Гарри Кейн во второй раз пробил мимо ворот.

Франция является очень сложной и вариативной сборной. У Дидье Дешама широкая скамейка запасных, что может подтвердить решение вопроса «кем заменить травмированных игроков». Тренерский штаб успешно справляется с этим, причём так, что качество игры сборной остаётся на высочайшем уровне. Но когда на поле в стартовом составе выходят чуть ли не все резервисты, то что-то идёт не так. Это мы о матче с Тунисом, поражение в котором никак не повлияло на выход Франции из группы с первого места. Но зато отдохнули основные игроки перед важными матчами на стадии плей-офф.

От других фаворитов турнира французов отличает здоровый прагматизм. Они не убивают своих соперников со счётом 7:0 или 6:1, не показывают своими действиями «зазнайство». Примером такого поведения стал полузащитник Бразилии Ришарлисон, когда в матче с южнокорейцами набивал мяч головой в контактной близости от соперника.

Теперь, когда сборную от титула отделяет пара шагов, французы, скорее всего, будут ставить на аккуратный футбол даже в построении атак, в то время когда марокканцы будут держать оборону до того, пока это будет возможно. Пройти французы в финал смогут за счёт индивидуальных качеств игроков атакующего звена, которые находятся в прекрасной форме. Тот же Килиан Мбаппе по-прежнему является лучшим бомбардиром чемпионата, хотя в матче с англичанами более заметным на острие атаки был другой форвард – Оливье Жиру.

Букмекерские компании видят в матче лишь одного фаворита – Францию, несмотря на сенсационный взлёт сборной Марокко.

Сборная Марокко

Марокко переписывает футбольную историю и является как раз той самой «тёмной лошадкой» чемпионата. Это первая африканская сборная, которая пробилась в полуфинал мундиаля. Но если копнуть глубже, то окажется, что это не так уж и удивительно. Многие лучшие игроки мира имеют африканское происхождение и играют в топ-клубах. Это же касается и Марокко, у них в составе есть защитники Ашраф Хакими (ПСЖ) и Нуссаир Махрауи (Бавария), полузащитники Софьян Амбрабат (Фиорентина) и Хаким Зиеш (Челси).

Но марокканцы всё-таки не являются теми, о ком можно было сказать: «Они могут выиграть чемпионат мира или пройти далеко по турниру». И то, что происходит сейчас, – всё-таки, пожалуй, сенсация с налётом лестных слов в адрес африканцев. Марокко скорее является средней сборной, которой удаётся играть максимально строго в обороне и успешно показывать последовательный, структурный футбол.

Стоит отметить очень важный факт, который подтверждает то, что команда хорошо играет у своих ворот: марокканцы пропустили за 5 игр на чемпионате мира всего один гол от канадцев на групповом этапе при счёте 2:0, а если учесть, что это автогол, то и вообще ни разу. Это очередной рекорд. После выхода из группы оборону Марокко не смогли вскрыть ни испанцы, ни португальцы. Теперь попытает счастья очередная европейская сборная – Франция.

Но не обороной единой берут марокканцы. Футболисты Марокко стремительно могут преодолевать большие расстояния от своих ворот до чужих в контратаке, а ведь именно так забивались мячи Бельгии и Португалии. И «атласские львы» вышли из группы с первого места, когда другие полуфиналисты, хорваты, могли и вовсе проиграть в третьем туре группового этапа бельгийцам (форвард Бельгии Ромелу Лукаку промахнулся по пустым воротам ровно столько раз, сколько голов не засчитали аргентинцам против саудовцев). В таком случае был бы привет самолёту «Доха-Загреб» и с Аргентиной сейчас играла бы другая сборная (да-да, намекаем на несостоявшееся латиноамериканское дерби). Однако хорваты, как и марокканцы, будут играть в полуфинале и бороться за медали вопреки всем пессимистичным прогнозам.

Ранее Франция и Марокко встречались только в товарищеских матчах, и предстоящая игра – первая официальная между соперниками.

Прогноз «Кур’ера» на полуфинальные матчи

Экспресс: Аргентина и Франция пройдут в финал.

Аргентина и Франция пройдут в финал. Ординар: Победа Франции в основное время.

Прогноз Марафона

Букмекерская контора Марафон оценивает шансы команд в предстоящей встрече следующим образом:

Победа Франции — 1.50. Ничья — 3.98. Победа Марокко — 7.50.

Букмекерская контора Марафон предлагает 0% маржу, а значит – повышенные коэффициенты на предстоящий матч.

Ставки на матчи чемпионата мира по футболу можно сделать на сайте www.marathonbet.by, а также в кассе БК Марафон по адресу: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1.