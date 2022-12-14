2 декабря в Минске прошла торжественная церемония награждения победителей Национального конкурса «Предприниматель года». В номинации «Эффективный бизнес в сфере услуг» победителем стало частное торговое унитарное предприятие «Ниол-Бест» из Слуцка. Награду получала его директор — Елена Лесун.

Вместе со слуцким предприятием в этой номинации победили ещё шесть представителей бизнеса сферы услуг из Минска и других областей страны.

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Компания «Ниол-Бест» занимается продажей материалов для строительства и отделки зданий и сооружений с 2008 года.

СПРАВКА. Национальный конкурс «Предприниматель года» проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса «Лепшы прадпрымальнік», который проводился с конца 1997 года.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по следующим номинациям:

«Успешный старт» (бизнесу от 2 до 4 лет);

«Стабильный успех» (бизнесу более 5 лет);

«Эффективный бизнес в сфере производства» (бизнесу более 3 лет);

«Эффективный бизнес в сфере услуг» (бизнесу более 3 лет);

«Эффективный индивидуальный бизнес» (индивидуальные предприниматели — более 3 лет).

Денежный приз для победителей в четырёх номинациях: «Успешный старт»; «Стабильный успех», «Эффективный бизнес в сфере производства»; «Эффективный бизнес в сфере услуг» — составляет 100 базовых величин (3200 рублей).

Победители в номинации «Эффективный индивидуальный бизнес» награждаются премией в размере 50 базовых величин (1600 рублей).

Специальный приз — право использовать логотип конкурса в рекламных целях: особый «пиар-подарок» государства успешному бизнесу.

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