Продажа живых ёлок и сосен начнётся с 20 декабря. Об этом «Кур’еру» сообщили в Слуцком лесхозе.

Места ёлочных базаров согласуются со Слуцким райисполкомом. Но, скорее всего, они будут там, где и в прошлом году:

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на площадке между Домом быта и универмагом;

около остановки «Дом культуры»;

на Борисовца, 9 (здание администрации Слуцкого лесхоза).

Цены на новогодние деревья в Слуцка:

до 1 метра без упаковки/с упаковкой — 12 руб./12,5 руб.;

от 1,01 до 2,00 без упаковки/с упаковкой — 15 руб./16 руб.;

от 2,01 до 3,00 без упаковки/с упаковкой — 19 руб./20 руб.;

в кадке до 1 метра — 20 руб.;

букет новогодний — 4,5 руб.

Сколько стоят живые деревья в лесхозах — здесь.

В ТЕМУ. Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) рассказали, что грамотно выбранная живая ель намного экологичнее, чем многоразовая искусственная.

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