В МТС стартовала акция «Новогодний кешбэк». Пользователи Подписки «МТС Премиум» при расчёте за покупки на любых АЗС платёжной картой «МТС Деньги» могут вернуть 4% от суммы. Специальное предложение действует по 28 февраля 2023 года.

Чтобы стать участником акции, необходимо быть подписчиком «МТС Премиум» и бесплатно оформить платёжную карту «МТС Деньги» — в любом салоне связи МТС.

Кешбэк 4% в рамках новогодней акции начисляется на платёжную карту «МТС Деньги» при оплате топлива, товаров и сопутствующих услуг на любых АЗС*. Кешбэк начисляется 1-го числа месяца, следующего за тем, когда были совершены платежи. Например, если заправить машину в январе, кешбэк будет начислен 1 февраля.

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Карта «МТС Деньги» — неперсонализированная дебетовая карточка mastercard gold с возможностью бесконтактной оплаты, счет которой совмещен с балансом номера мобильного телефона. С помощью карточки «МТС Деньги» можно совершать покупки и при этом получать кешбэк в размере до 4%, который можно использовать на услуги связи.

«МТС Премиум» — это эксклюзивная подписка для абонентов линейки «Безлимитище»** и «Супер»***, которая включает в себя 50 ГБ интернет-трафика или безлимит звонков внутри сети, возможность просмотра фильмов и сериалов от more. tv и до 85 телеканалов в МТС ТВ, онлайн-кинотеатр Иви, ряд других бонусов и подарков. Подключить Подписку «МТС Премиум» можно в мобильном приложении Мой МТС, с помощью USSD-запроса *928# или Интернет-помощника. Подробнее о «МТС Премиум» — здесь.

Описание акции «Новогодний кешбэк» — здесь.

Оплата топлива, сопутствующих товаров и услуг на АЗС (МСС код 5541, 5542, 5983).

Тарифные планы «Безлимитище Х», «Безлимитище+», «Безлимитище», «Безлимитище 2.0».

Тарифные планы «Супер 1», «Супер 5», «Супер 20», «Супер 30», «#Супер20МТС», «Супер Junior», «Супер», «Супер 10», «Супер Голос», «Супер 25», «Супер max 50».

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