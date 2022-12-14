Какие пожелания отправляют слуцкие дети Деду Морозу. Обзор писем

Детские письма не заканчиваются. Дедушка Мороз газеты «Кур’ер» читает каждое сообщение и радуется добрым делам маленьких случчан. Почитайте.

«Желаю тебе, чтобы не болели ножки»

«Здравствуй, Дедушка Мороз. Я Дробушевич Никита. Мне 4 года. Я ещё писать не умею, но мне помогла бабушка. Я хожу в садик. И там мы делаем поделки, рисуем, лепим и танцуем. Я хороший мальчик, слушаюсь маму. Дед Мороз, я хочу в подарок машину, чтобы открывались двери, капот и багажник. Дед Мороз, я желаю тебе здоровья, чтобы не болели ножки, чтобы хорошо летали олени, чтобы пришёл к нам на ёлку. Посылаю тебе подарок».

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«Желаю тебе, чтобы олени летали»

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Я Дробушевич Дарья, мне 6 лет. В этом году я пошла в школу. В школе мне нравится учиться. Там мы делаем разные поделки, ходим на пение и танцы. Весь год себя вела хорошо. Помогала маме, бабушке. Играла с братиком. Желаю тебе крепкого здоровья, много сил, чтобы олени летали. В подарок хочу получить лошадку с наездницей, седлом и упряжкой. Спасибо».

«Хоть куклу большую принеси, а братику — хоть памперсы»

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут София. Я учусь в 1-м классе. Учусь хорошо. Целый год помогала маме на грядках, смотрела цыпляток и гуляла с братиком. Пишу тебе уже третий год. В том году была на твоём празднике и получила только конфеты. Но тогда ты сказал, что не успел купить мне подарок и в этом году принесёшь. А праздник был крутой, спасибо тебе за него.

В этом году я прошу у тебя лыжи, так хочется кататься. И если тебе не тяжело будет, то принеси лыжи и братику. Ему год и 7 месяцев, он слушается меня и маму. Поздравляю тебя с Новым годом. Желаю здоровья и счастья. Спасибо, я люблю тебя. Пожалуйста, хоть что-нибудь принеси. Хоть куклу большую, а братику — хоть памперсы, ему их нужно много. Морозной зимы тебе».

«Мой братик желает, чтобы не было войны»

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз. Тебе пишет письмо Лучинкина Полина вместо своего брата младшего, потому что он маленький и не умеет писать ещё. Моего брата зовут Татаров Глеб, ему 5 лет. Он ходит в сад «Солнышко», в группу «Сказка». Он не очень любит ходить в сад, говорит, что устаёт и не хочет спать.

Но наша мама ему говорит, что это его работа и он зарабатывает себе на игрушки, он тогда идёт в сад. В саду он ходит в бассейн и на занятие по английскому языку. Он уже умеет считать примеры, цифры и знает буквы, чуть-чуть английский язык.

Он у нас хороший. Мне он помогает убирать игрушки, маме — кормить собаку, убирать мусор дома и посуду со стола, а папе подаёт инструмент, когда папа что-то делает по дому. Он желает в Новый год, чтобы не было войны. Всё было тихо и мирно. На Новый год он хочет подарок от Деда Мороза — трассу «Хот вилс». Дедушка Мороз, мы с братом ещё сделали подарок для тебя».

«Я уже умею говорить «ррррр»

Кто помогает делать праздник