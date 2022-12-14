Время летит быстро, и кажется, что вокруг ничего особо не меняется. Житель 11-го городка Слуцка прошёл по своему микрорайону и сфотографировал места, где произошли изменения в 2022 году. Он также рассказал, чего пока не коснулись перемены.

«Начать можно с самого заметного места — единственного в городе пляжа. В этом году здесь было немало изменений, — рассказал Сергей. — Обустроили спортивную площадку с силовыми тренажёрами и зоной для баскетбола. Здесь часто теперь занимаются подростки. Правда, самые популярные элементы — висячие шины — уже сломались, и их сняли.

На пляже заменили все деревянные кабинки для переодевания на металлические.

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Небольшую часть тротуара, который тянется с двух сторон вдоль улицы Социалистической, отремонтировали. Вместо старого асфальтового покрытия выложили плиткой. Правда, большая часть тротуара (ему порядка 40 лет, он весь в трещинах и выбоинах) ждёт ремонта.

Напротив пляжа — дом № 170. Этим летом в нём провели капремонт. Утеплили фасады, герметизировали швы и крышу, убрали самодельные сараи под первыми этажами и сделали отмостку, а также новые окна в подъездах. Один фасад почему-то разноцветный, а другой — однотонный. Может, скоро здесь мурал появится?

Если двигаться от пляжа к конечной остановке автобуса, то увидим новый крытый остановочный павильон. Правда, он появился «в нагрузку» к табачному киоску. Но киоск так и не открылся. По мнению местных жителей, это хорошо, а под навесом можно укрыться от дождя и снега. До этого времени здесь много лет стояла только скамейка.

Через дорогу — сквер. Там ничего нового нет, если не считать, что на аллеях стали включать свет, чего не было последние два года, наверное.

На следующей остановке «Торговый центр» есть несколько новых объектов. Здесь снесли старый ларёк и старый остановочный павильон. На его месте появился большой новый. А вот кошки, которые обитают рядом, новый дом так и не нашли, что печально. Хотя остались живы, что хорошо.

В этом году в 11-м городке появился пункт выдачи товаров Wildberries. В то время, как в городе люди стояли в часовых очередях, здесь их не было.

А вот в здании «Торгового центра» по-прежнему много пустующих помещений. Не нашлось арендаторов на место кафе «Звёздное», КБО, магазина-кулинарии и др. Большое крыльцо в центре здания заметно обветшало и имеет неприглядный вид.

Возле пристройке, где отделение Белагропромбанка, появился первый фитнес-зал, где заниматься могут и дети, и взрослые.

Пятиэтажка рядом также претерпела ремонт. Вместо плоской крыши появилась скатная, заменили водостоки. Как проходил этот ремонт, «Кур’ер» писал.

В начале 2022 года закончился самый обсуждаемый среди местных жителей капитальный ремонт дома №168 по улице Социалистической. Теперь здание внешне сильно отличается от окружающих построек. Его полностью обшили плитами утепления, покрыли шубой и покрасили в два цвета, выложили плиткой тротуары, заменили входные группы и прочее.

А дом №172 по улице Социалистической, который был построен одним из первых, так и не дождался капитального ремонта. Его жильцы писали в местное ЖЭУ и Министерство ЖКХ о бедственном состоянии дома, особенно жаловались на протекание, продувание стен и крыши. Они просили провести такой же ремонт, как и на 168-м доме, но пока ничего не изменилось. Капитального ремонта ждут и жильцы других многоэтажек, построенных в конце 70-х — начале 80-х годов.

Изменения видны и в районе мини-рынка. В ноябре 2022 года на месте продуктового магазина открылся сетевой маркет «Умный выбор».

Рядом с мини-рынком спилили часть деревьев и начали строительство магазина «Свежий хлеб». Пока же работает только небольшой павильон. Очередь в него довольно часто стоит на улице.

Местные жители между собой чаще всего ругают проезды, которых от школы №8, у мини-рынка до почты довольно много. В слякотную погоду они заполняются водой, и перейти их можно только по проезжей части. Проблема эта пока не решена и ждёт, скорее всего, оригинального инженерного решения. поскольку подземной ливнёвки тут нет».

Вот такие изменения заметил в своём микрорайоне один из местных жителей. Если у вас есть что рассказать, звоните редактору отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.

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