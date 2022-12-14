На YouTube-канале «Вася на сене» во вторник, 13 декабря, появилось видео про мужчину из Слуцка, который живёт в заброшенном доме в российской деревне. Вот краткий пересказ того, о чём идёт речь в сюжете, и цитаты случчанина.

Антон уехал в Россию в середине марта. Случайно нашёл этот дом 15 или 16 марта.

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Первый раз в Россию приехал, чтобы найти работу. Весной перебивался случайными заработками: «Там где-то металл, где-то баночки. Зарабатывал. 17 ноября, когда уже похолодало, стал продукты по помойкам собирать. Салат приготовил, там колбаса, сыры…»

Так он описывает свой быт и поиски пропитания сейчас: «Выхожу (по помойкам) часов в 11 (вечера), чтобы народу поменьше было».

В заброшенном доме очень холодно. Топить нет дров, электричества тоже нет. «У меня руки просто околели, — говорит Антон. — Хоть какой-то выход, хоть под одеялом, надо под крышей зимой. Вот тут лучше, чем на улице. Накрываюсь (одеялами), стараюсь накрыться так, чтобы тут не дуло. Так вот ложусь и сплю».

Вот как он рассказывает о том, как попал в такую ситуацию: «Меня в Рязани кинули. Там на свинокомплексе в 2021 году работал. Мне за четыре с половиной месяца только пять тысяч заплатили. 3 000 он (хозяин) на день рождения дал. И 2 000, когда от него уже уходил. Он меня до вокзала довёз и ещё эти 2 000 дал».

«Сейчас откровенно хочу сказать – в Беларусь я не хочу ехать, — говорит он. — Одно радует, что я уже в России. Уезжать отсюда, в принципе, не особо хочется и не намерен. (Хотел бы) найти жильё, работу. Даже ладно, просто тупо даже тут бы (в этом заброшенном доме) остался. Просто найти работу — хотя даже на время, чтобы зиму как-то скоротать. Да и всё».

«Я ни разу не был женат и детей до сих пор нет. Хотел бы, естественно. Ну, пока не в моей ситуации».

«Кто его знает, семья — это тоже большой груз ответственности, тяжело. Тут надо отвечать не только за себя, но и за жену, и за детей, когда они появятся. Тоже не всё так просто. Семейная жизнь — это не сказка».

С родственниками Антон не общался с того момента, как уехал 9 месяцев назад. Он хотел бы пообщаться с братом. Но не с мамой, так как «просто стыдно, просто не то, что стыдно, просто придётся немножко тогда соврать. Ну, правду-то скажу, что там в Калуге жив-здоров. Всё хорошо. Придётся соврать насчёт работы, жилья А это что-то мне пока не по душе, лучше пускай не знает просто».

Он не хочет расстраивать свою мать (ей 74 года), чтобы у неё не случился второй инфаркт.

В конце видео авторы канала купили парню еду, тёплую шапку, носки.

Судя по словам одного из авторов сюжета, деревня, в которой живёт случчанин, была на домов 300. Теперь 18 жилые. «Вот так деревеньки наши умирают. Место красивое, лес там, речка».

Огромное спасибо Belgrade, который подсказал нам этот сюжет через наш бот @KurjerInfo_Bot. Рассказывайте свои новости и вы!