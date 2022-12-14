Рассказываем, что актуального можно прочитать в печатном номере «Кур’ера», который выйдет 15 декабря.

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Услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

В список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Подписчикам на газету «Кур’ер» скидка — 10%.

Подпишись на «Кур’ер»! Вместе мы сделаем больше

Приятно осознавать, что газета «Кур’ер» была и остаётся востребо­ванной и популярной среди жителей региона. Однако сегодня редакция газеты (как и другие медиаресурсы) пережи­вает непростые времена. Хоть и надеемся, что преодолеем все трудности, но к помощи читателей хотим прибегнуть. Для того, чтобы «Кур’ер» развивался и дальше, нужно, чтобы вы, дорогие наши читатели, поддержали издание. Мы просим оформить подписку на печатную газету, а также рассказывать о нас новым людям, предлагать им выписывать «Кур’ер».

Мечтала быть капитаном, а стала матерью 26 детей

В Погостской средней школе Солигорского района в одном классе с моей дочерью училась Татьяна Гуринович. Они были подругами не разлей вода. Поэтому и я был в курсе планов и грёз Татьяны. Она мечтала стать капитаном большого корабля и ходить по морям и океанам. Через много лет состоялась наша встреча. Я спросил, осуществила ли она свою школьную мечту. Оказалось, что нет. Но зато Татьяне хорошо удалась другая.

Индекс «Оливье»: у случчан плюс 9 салатниц

На исходе года «Кур’ер» традиционно высчитал, сколько новогоднего салата могут позволить себе жители региона на среднюю зарплату от Белстата. Этот показатель называется индекс «Оливье» и характеризует покупательную способность.

Как могут измениться налоги для бизнеса в 2023 году

Сейчас в правительстве идёт работа над проектом Налогового кодекса, который должен заработать с 1 января. Некоторые возможные изменения, например, налоги для ИП и уход от «упрощёнки» для этой категории плательщиков, власти анонсировали уже несколько месяцев назад. Рассказываем про некоторые моменты, которые включены в законопроект.

Сколько стоят главные продукты новогоднего стола

Мандарины, шампан­ское и красная икра. Без них не обходится практически ни один новогодний стол. «Кур’ер» посмотрел, сколько стоили эти товары за 24 дня до Нового 2023-го и год назад.

«Не вступайте в этот ад». Случчанка о родительском комитете в детском саду

В этой публикации мы приводим рассказ Екатерины (имя изменено по просьбе автора — Прим. ред.), где она поделилась своим опытом работы в родительском комитете детсада, и мнения читателей, которые они высказали во «ВКон­такте» и телеграм-канале «Слуцкая телега».

«Пайшоў не адзін год на ўвасабленне праекта новай экспазіцыі музея»

Напярэдадні адкрыцця новай экспазіцыі Слуцкага краязнаўчага музея, якое адбылося 5 снежня, «Кур’ер» сустрэўся з Сяргеем Варкіным, аўтарам гэтага праекта. Мастак паказаў і расказаў, як увасабляў свае задумы.

Что подарить на Новый год?

Какой подарок выбрать, советуют наши эксперты.

Расписание движения поездов по станции Слуцк

Действует с 11 декабря 2022 года