С декабря в Слуцке впервые на городских автобусах стали работать две женщины-водителя. Они закончили стажировку и уже водят самостоятельно. «Кур’ер» поговорил с ними, и оказалось, что случчанки — подруги детства и в профессию пришли вместе.

Про мужскую поддержку и женскую дружбу

Людмила Кузина рассказала: «Желание водить автобус у меня было давно. Я и планировала, и мужу об этом говорила. И вот однажды я пришла с работы, а муж мне говорит: «Я тебя записал на категорию D, пойдёшь учиться».

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Вообще, муж меня очень поддерживает. Он сам водитель, только международник. Он и на категорию В в своё время меня записал, и я ему очень благодарна. Нашу машину в семье тоже я вожу. Муж говорит: «Твоя машина, ты и води».

Водительский стаж Людмилы — 10 лет. Её работа раньше не была связана с вождением — она была поваром. Но вне работы водила и легковушку, и бус.

У Людмилы Кузиной есть подруга детства — Анна Адзерихо, которая тоже любит вождение. Случчанки дружат с детского сада и на прежней работе тоже работали вместе.

Стаж вождения у Анны — 9 лет. Она отучилась на категорию В немного позже, чем Людмила. Вслед за подругой Анна пошла обучаться на категорию D, а потом — работать в автопарк. «Как-то мы вместе решили, что хотим работать именно в автопарке», — говорит она.

Про работу

Случчанки прошли стажировку и уже больше недели работают самостоятельно. По словам Людмилы, от коллег-мужчин они не слышали не одного плохого слова: «Наоборот, все поддерживают, помогают».

Анна рассказала, что они с Людмилой учились водить на «механике», а работать их посадили на «автоматы». Водить автобус физически не тяжело. «Машина хорошая, работать на ней удобно», — говорит Анна.

На вопрос, что в новой работе больше всего нравится, Людмила отвечает: «Нравится, как движется сам автобус. Нравится перевозить людей. Стараешься вести плавно, чтобы не «штурхануть». Пассажиры не жаловались, наоборот, многие показывают «класс»».