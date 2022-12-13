Случчанка Наталья боится, что у сына, который не хочет жениться, не сложится жизнь, он так и останется одиноким. Его родители пытались помочь парню создать семью, но безуспешно. Стоит ли родителям вмешиваться в личную жизнь взрослых детей, рассуждает слуцкий психолог Марина Чижик.

«У неё семья, а у него — ничего»

«Сыну уже 37 лет. Когда учился в колледже, была у него девушка, дружили года четыре, даже вместе жили. Но мы с мужем ему говорили: «Вы молодые (18 лет обоим было), жениться пока рано, надо закончить учёбу, начать работать», — рассказала Наталья. — А они за это время прошли все стадии семейной жизни: и пылкие чувства, и страсть, и ссоры, и расставания, и примирения, и ревность, и контроль друг за другом.

В конце концов сыну надоело. Его раздражало, что девушка постоянно хочет всюду ходить вместе. Хотелось проводить время и с друзьями. Поссорились, расстались, сказал: «Больше не хочу». А ведь была любовь… Она пыталась примириться, но ничего не вышло.

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Я пыталась убедить сына, что девушка хорошая, приветливая, хозяйственная, добродушная. А он — как отрезал. После этого ни с кем не было серьёзных отношений. Даже и не знакомил с нами. Говорил: «Это не серьёзно, зачем знакомить». Сейчас встречается с женщиной старше его. Она самостоятельная, но заводить семью тоже не хочет.

Мы не раз с сыном говорили, пытались и знакомить. Но безрезультатно. Так вот и думаешь, может, стоило, когда был молодой, настоять, чтобы женился, когда любил. Может, и жили бы. Сейчас у неё семья, ребёнок. А у нашего — ничего».

Ребёнок запомнил агрессию

«Выслушав этот рассказ, я вспомнила противоположную историю, — рассказала психолог Марина Чижик, — когда родители уговорили сына жениться на девушке, потому что она была беременна. Он послушался, но жизни не получилось: ругались постоянно по разному поводу и разошлись. Ребёнок всё равно остался без отца, только запомнил агрессию с его стороны.

Есть старая русская поговорка: «После драки кулаками не машут». Теперь нужно не думать о том, что было бы, а принимать и анализировать ситуацию такой, какая она есть. Родителей мучит вопрос: пытаться ли женить сына? За таким стремлением могут скрываться разные вещи. Желание родителей соответствовать нормам общества, чтобы всё было как у всех, сын не ходил бобылём. Либо страх за собственную нереализованную часть жизни: не успеть понянчить внуков. Страх матери понятен и обоснован. Она боится, что уйдёт время и сын не женится вообще. Сценарий нормальной семьи с детьми нарисован в голове матери. Он правильный. Но как он реализовывался бы на самом деле, никто не знает.

Что стоит учитывать: