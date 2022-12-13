В ночь с 11 на 12 декабря, после того как Слуцк накрыл снежный циклон, в городе работало 7 единиц техники. Дороги и тротуары чистили четыре, ещё две обрабатывали их специальной смесью. А для погрузки 20 тонн песка с солью использовали погрузчик «Амкодор».

Об этом рассказал Александр Ждан, начальник производства по благоустройству КУП «Слуцкое ЖКХ». Он добавил, что ночью работало 13 дворников.

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«В первую очередь чистим от снега главные улицы города, по которым ходит общественный транспорт, потом остальные», — пояснил Александр Ждан.

Днём 12 декабря коммунальщики отправили спецтехнику для очистки дорог в деревнях. Это Молотково, Селище и другие.

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