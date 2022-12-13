Сегодня в редакцию позвонил случчанин Михаил Петрович и рассказал, что на остановке невозможно пробиться к входу в автобус через снежные валы. Он просит почистить автобусные «карманы».

«На 2-м переулке Максима Богдановича, остановка «Гастелло». Автобусы останавливаются посредине дороги из-за того, что «карманы» автобусные не чищены, — рассказал Михаил Петрович. — Могли бы тракторы, которые чистят дорогу, сюда тоже послать, чтобы бугры выровняли. Пешеходы, старики, инвалиды, тут же больница рядом — как им пролезть к этому автобусу? Или соли бы посыпали, чтобы автобус мог подходить к бордюру. Вот сегодня убирали на Богдановича, почему не заехать сюда и два раза не черпануть ковшом, чтобы убрать эти бугры? Как людям быть?».

Прислать фото этой остановки Максим Петрович не смог, потому что у него старый телефон. Если кто-то из случчан находится в этом месте, сделайте фото, как там обстоят дела, и пришлите в редакцию: info@kurjer.info, в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», в Telegram-бот.