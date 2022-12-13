Во вторник, 13 декабря, в рамках стадии 1/2 финала чемпионата мира в Катаре сборная Аргентины сыграет против сборной Хорватии. Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Накануне этого матча «Кур’ер» делает свой прогноз на игру.

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Сборная Аргентины

Сборная Аргентины как никогда близка к успеху 2014 года. Восемь лет назад латиноамериканцам удалось взять серебряные медали чемпионата мира.

Аргентина по-прежнему зависима от Месси. Большинство достижений в атаке, шедевральный гол в ворота Мексики, реализация всех одиннадцатиметровых ударов на турнире, в том числе и в послематчевой лотерее, – заслуга этого нападающего, который в свои 35 лет находится в прекрасной форме.

Сама сборная также набирает обороты по ходу турнира, и, если не брать в расчёт поражение от Саудовской Аравии (где было забито достаточное количество голов для победы Аргентины, но они были отменены по причине офсайда), количество игр без поражений уже превышало бы 40 матчей. Но, несмотря на набранную положительную форму, Аргентина ни разу не забила более двух мячей на мундиале. В последнем матче против Нидерландов этого не хватило для победы. «Оранжевые» сотворили камбэк и отыграли два гола до финального свистка, переведя игру в овертаймы.

Теперь немного слов о статистике, из которой будет вытекать прогноз на матч: Аргентина в своей истории шестой раз выходит в полуфинал, и на этой стадии сборная ни разу не проигрывала. А победа на чемпионате мира-2022 будет первая с 1986 года. Также после сыгранных игр появилось следующее наблюдение: «альбисенте» много не забивают (не более двух голов за игру), хотя имеют моменты у ворот соперников. В 10-ти последних играх Аргентина только в единственном матче против мексиканцев нанесла менее 5 ударов в створ ворот.

Предполагаем, что в предстоящем матче Аргентина будет играть первым номером и предпримет все попытки, чтобы выйти в финал, повторив успех относительно недавних прошедших лет. Победа на чемпионате мира очень важна для Месси, так как, вероятнее всего, это будет последний мундиаль в карьере этого игрока.

Сборная Хорватии

Игроки сборной Хорватии подарили миру ещё одну сенсацию, остановив в четвертьфинале сборную Бразилии, тем самым подтвердив свой класс. Бразилию, которую называли «сборной без слабых мест». Бразилию, у которой был отличный тренер, строивший эту команду. Бразилию, у которой в нападении есть Неймар, Винисиус и Ришарлисон. Да, в серии послематчевых пенальти. Да, «в лотерее». Но за эту выдержку и сдерживание такого мощного соперника можно только снять шляпу перед игроками и похвалить их за достигнутый результат. Дважды подряд сражаться на мундиале за медали дорого стоит, а для Хорватии это сродни прыжку выше головы.

Хорваты по-прежнему придерживаются оборонительной модели игры – этого у них не отнять, а также, со времён чемпионата мира в России, появилась тенденция переводить игру в овертаймы.

Сейчас главная задача перед хорватами в полуфинальном матче – не пропустить от Аргентины и по возможности использовать свой шанс (возможно, единственный) в контратаке или поимке соперника на ошибке у собственных ворот, как это было в случае с бразильцами. Одного удара в створ ворот в этом матче за суммарных 120 минут было достаточно, чтобы сравнять счёт и не проиграть.

Однако стоит упомянуть факт ротации, а точнее – практически её отсутствие. Если у бразильцев на турнире успели появиться все игроки, заявленные на чемпионат, то главный тренер хорватов придерживается другой позиции: на поле выходит постоянно основной костяк. Как бы эта игра «на измор» не обернулось провалом для Хорватии в полуфинале.

Напомним, что все игры в плей-офф с участием Хорватии перетекали в овертаймы, а позже – в послематчевую «лотерею». Тут же стоит учитывать возраст игроков, потому что тому же Луке Модричу уже исполнилось 37 лет, а другим игрокам – за 30.

Тем не менее игроки «шашечных» рвутся в финал и хотят взять реванш у Франции (которой ещё предстоит сыграть с Марокко). Экс-футболист сборной Хорватии Дуймович напомнил всем исторический факт, что Хорватия с Аргентиной уже встречались между собой на групповой стадии ЧМ-2018. Тогда Хорватия обыграла аргентинцев с разгромным счётом 3:0.

Какая история повторится: «Аргентина не проиграет свой очередной полуфинал» или «Хорватия повторит успех группового этапа и будет ждать Францию в финале» – узнаем сегодня.

«Кур’ер» же отдаст предпочтение фавориту.

Прогноз «Кур’ера» на полуфинальные матчи

Экспресс: Аргентина и Франция пройдут в финал.

Ординар: Тотал ударов в створ Аргентины – более 4.5.

Коэффициенты букмекерской конторы «Марафон» на этот матч следующие: Победа Аргентины – 1,87. Ничья – 3,46. Победа Хорватии – 5,60.

Букмекерская контора «Марафон» предлагает 0% маржу, а значит – повышенные коэффициенты на предстоящий матч.