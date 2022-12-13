В Беларуси отмечается подъём заболеваемости различными острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщает пресс-служба Минздрава.

Специалисты напоминают, что самые распространённые симптомы любых ОРВИ — это боль в горле, насморк или заложенность носа, кашель и повышенная температура. Возможны ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппетита, диарея и рвота, затруднённое дыхание или чувство нехватки воздуха, внезапное головокружение.

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Симптомы заболевания могут ослабевать, а затем возобновляться — сопровождаясь высокой температурой и усилившимся кашлем.

Особенно велик риск тяжёлого течения заболевания у детей, пожилых людей, беременных женщин, людей с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Таким людям, считают медики, очень важно вакцинироваться от гриппа и коронавируса.

Если у вас температура выше 38 градусов, рвота, тяжесть в груди и затруднённое дыхание — обязательно обратитесь к врачу, рекомендуют медики.

Чтобы не заболеть, постарайтесь избегать тесных контактов с заболевшими. Они могут быть заразными до 7 дней после начала заболевания. Дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными дольше.

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